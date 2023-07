Concentración contra el cierre del puente Avenida esta tarde entre Irun y Hendaia

Sociedad -

Los alcaldes de ambas localidades piden revertir una decisión "vergonzosa que ofende a los vecinos" y que es una "anomalía", porque es el único lugar donde ocurre en toda la frontera entre los estados español y francés.

agencias | eitb media

publicado: 07/07/2023 09:10 (UTC+2)

última actualización: 07/07/2023 09:34 (UTC+2)

Esta tarde, a las 18:00 horas, se celebra una concentración en el puente Avenida que une Irun y Hendaia para denunciar su cierre, tras la apertura para el paso del Tour de Francia.

A la protesta, convocada por los alcaldes de Irun y Hendaia, José Antonio Santano y Kotte Ezenarro, respectivamente, también acudirá una representación del Gobierno Vasco.

Santano y Ezenarro califican de "intolerable" el nuevo cierre del puente Avenida que une ambas localidades tras solo 24 horas abierto por el paso del Tour de Francia, y han manifestado su intención de seguir trabajando en "reivindicaciones a nivel social y político para denunciar esta situación".

Tras quedar abierto este pasado lunes por orden de la Prefectura de Pirineos Atlánticos coincidiendo con el Tour de Francia, después de más de dos años de cierre, el puente Avenida volvió a cerrarse el martes a la mañana por la parte de Hendaia.

Ambos regidores han expresado que no entienden la decisión del Gobierno francés respecto a este paso peatonal fronterizo. "Lo que está pasando en esta 'muga' sobre el Bidasoa es una anomalía sin sentido en la Europa del siglo XXI y no encontramos justificación alguna a que se siga impidiendo el paso de personas, máxime cuando a lo largo de 500 kilómetros de frontera no vemos caso igual", han remarcado.

Santano ha insistido en que se trata de "un obstáculo incomprensible en la relación entre las dos ciudades" y ha asegurado que Irun y Hendaia seguirán solicitando la apertura. Asimismo, cabe recordar que el cierre obliga a muchos migrantes ilegales a cruzar la frontera por el río, situación que ha provocado la muerte de más de una persona durante los últimos meses.

"El Gobierno Vasco estará sin duda en la concentración convocada para exigir al Gobierno francés la apertura del Puente Avenida. Solo facilitando corredores humanitarios para los tránsitos seguros podremos garantizar la defensa de los derechos humanos", afirmaba, en ese sentido, el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, quien acudirá a la concentración, en un comunicado.

Los dos alcaldes no descartan nuevas reivindicaciones "a nivel social y político" con el objetivo de "tratar de revertir una decisión vergonzosa que ofende a los vecinos de Irun y de Hendaia".