Irun y Hendaia se concentran contra el nuevo cierre del puente Avenida

Sociedad -

Muga

Una amplia representación política e institucional ha respaldado la protesta convocada por los alcaldes de Irun y Hendaia, José Antonio Santano y Kotte Ezenarro.

Agencias | EITB Media

publicado: 07/07/2023 19:33 (UTC+2)

última actualización: 07/07/2023 19:48 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Irunek eta Hendaiak Avenida zubiaren itxieraren aurkako elkarretaratzea egin dute

Ciudadanos de los municipios Irun (Gipuzkoa) y Hendaia (Lapurdi) se han concentrado este viernes a ambos lados de la valla que cierra el puente peatonal Avenida, junto a representantes institucionales y políticos, para denunciar la decisión del Gobierno francés de volver a cerrar este paso fronterizo.

Los alcaldes de Irun y Hendaia, José Antonio Santano y Kotte Ezenarro, respectivamente, convocaron este pasado martes la concentración ante el "intolerable" nuevo cierre del puente Avenida que une ambas localidades fronterizas tras solo 24 horas abierto por orden de la Prefectura de Pirineos Atlánticos por el paso del Tour de Francia.

En la concentración, además de Santano y Ezenarro, cada uno de ellos en su lado de la muga, ha estado presente una amplia representación política e institucional en la que se encontraba la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, o la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

También han acudido el Ararteko, Manuel Lezertua, el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ediles de Irun y Hendaia, y representantes de partidos políticos como Andoni Ortuzar e Izaskun Bilbao (PNV), Rafaela Romero (PSE-EE), Gorka Elejabarrieta (EH Bildu), David Nuño (Elkarrekin Podemos), o Iñigo Manrique (PP), entre otros.

Santano y Ezenarro expresaron cuando se produjo el cierre hace unos días que no entienden la decisión del Gobierno galo respecto a este paso peatonal fronterizo. "Lo que está pasando en esta muga sobre el Bidasoa es una anomalía sin sentido en la Europa del siglo XXI y no encontramos justificación alguna a que se siga impidiendo el paso de personas, máxime cuando a lo largo de 500 kilómetros de frontera no vemos caso igual", han remarcado.