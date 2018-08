Sociedad

Constatan la dificultad de demostrar los casos de bebés robados

Redacción

18/07/2012

Creen que la falta de archivos y escasez de datos no tiene por qué achacarse a la existencia de irregularidades .

Los encargados de los registros civiles y de los cementerios municipales de Bilbao, Vitoria y San Sebastián han constatado las dificultades para esclarecer las posibles irregularidades que se hayan producido en los casos de bebes robados y adopciones irregulares que hayan podido ocurrir en Euskadi.

Según han explicado, faltan archivos y muchos de los que existen están en mal estado y no incluyen datos demasiado esclarecedores, aunque han precisado que esto no quiere decir que hubiera irregularidades o conductas delictivas. Han explicado que en caso de que un médico o una enfermera hubieran cometido algún delito para facilitar una adopción irregular, no habrían aportado datos "reales" al Registro Civil.

De todas formas, han subrayado su disposición a colaborar para tratar de ayudar a quienes sospechen que hayan podido ser víctimas de un engaño o irregularidad.

En el caso de los responsables de los cementerios municipales, la situación es similar. Todos ellos han coincidido en la dificultad de identificar a buena parte de los bebés o de los fetos enterrados durante el periodo de tiempo que investiga la comisión.

En este sentido, han señalado que los niños que fallecían antes de ser bautizados ni siquiera se enterraban dentro del cementerio, ya que se inhumaban en una zona conocida como el "limbo".

Los responsables de estos organismos han comparecido ante la comisión del Parlamento vasco dedicada al estudio sobre posibles casos de este tipo ocurridos entre 1940 y 1990.