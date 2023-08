La ONU Mujeres condena los "comportamientos" de Rubiales y defiende la "tolerancia cero"

Sociedad -

Caso Rubiales

Ante el planto de todas las jugadoras de la selección como apoyo a Jenni Hermoso, la RFEF avisa que “es una obligación” participar en la selección y trata de rebatir la versión de la jugadora acosada con imágenes. La CSD ya ha formalizado la denuncia ante el TAD contra Rubiales.

Agencias | EITB Media

publicado: 26/08/2023 09:51 (UTC+2)

última actualización: 26/08/2023 09:51 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: NBE Emakumeak Rubialesen "portaerak" gaitzetsi eta "zero tolerantzia" defendatu du

La ONU Mujeres ha reprochado los "comentarios y comportamientos ofensivos, totalmente inaceptables" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre el beso a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de fútbol, y ha defendido la "tolerancia cero" ante "cualquier forma de abuso o acoso" en el deporte femenino.

En una declaración remitida a Europa Press, la organización ha reivindicado que la selección española femenina de fútbol es "campeona indiscutible del mundo", por lo que ha reivindicado poner "en el centro de atención" sus habilidades y logros. No obstante, ha lamentado que algunos "comentarios y comportamientos", como los de Rubiales, "han hecho que la historia sea mucho menos digna de celebración".

En este sentido, la ONU Mujeres se ha sumado a todos aquellos "que defienden la tolerancia cero" ante el abuso o acoso sexual, "en cualquier momento y en cualquier lugar del deporte femenino".

Asimismo, la organización internacional ha celebrado "con satisfacción" la iniciativa de la FIFA de iniciar procedimientos disciplinarios tras "un acto claramente inapropiado hacia una deportista" en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

"Las mujeres en el deporte están rompiendo barreras. En el Mundial de 2023, las capitanas portaron brazaletes con mensajes de unidad a través del deporte y el fin de la violencia contra las mujeres. Mostraron solidaridad con los demás. Ahora debemos mostrar solidaridad con ellas", ha pedido la organización.

La RFEF trata de rebatir a Hermoso

En un comunicado difundido esta madrugada, después de los emitidos previamente por la propia Hermoso, que negó que el beso fuera consentido, y por las jugadoras internacionales, que renunciaron a jugar en la selección mientras no haya cambios en la selección, la RFEF ha señalado que "respeta como ha respetado en todo momento las decisiones de las jugadoras de querer participar o no con la selección española en los partidos internacionales, si bien deja constancia de que la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".

La federación indica asimismo que sus órganos competentes que están tramitando las denuncias presentadas ante la Federación han intentado contactar con Hermoso, "habiendo resultado infructuoso en todo momento".

"La RFEF anuncia la presentación de cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF, que ha expuesto de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente", dice el comunicado.

Rubiales manifestó durante la asamblea federativa celebrada este viernes que el beso en la boca que dio a Hermoso durante la celebración de la victoria en el Mundial femenino fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido" y que la jugadora le levantó del suelo: "Me cogió por la cadera, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo".

Posteriormente, Hermoso respondió a través del sindicato FutPro que "en ningún momento" consintió el beso que Rubiales le "propinó". "Y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", aseguró Hermoso.

En su nueva nota, la RFEF adjunta cuatro imágenes con Rubiales subido en los brazos de la jugadora que, según el organismo, "son pruebas concluyentes de que el presidente no ha mentido".

El CSD eleva al TAD "una petición razonada" contra Rubiales por infracciones "muy graves"

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha formulado "una petición razonada" al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por una posible vulneración de la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva por parte de Rubiales, infracciones que considera "muy graves" y que posibilitan una suspensión cautelar del dirigente.

El CSD considera que ha habido abuso de autoridad, así como atendado a la dignidad o decoro deportivo.