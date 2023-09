La mayoría de las empresas del transporte escolar no prestarán el servicio mañana en Álava y Bizkaia

Sociedad -

Transporte escolar

El plante de las empresas podría afectar a más de 10 000 alumnos y alumnas en el inicio del curso escolar. Las compañías interpondrán un recurso ante la orden del Departamento de Educación que obliga a las empresas de transporte escolar a operar en las rutas no licitadas.

publicado: 06/09/2023 17:55 (UTC+2)

última actualización: 06/09/2023 20:00 (UTC+2)

Las empresas del transporte escolar se plantan frente al Gobierno Vasco y no prestarán mañana el servicio en Álava y Bizkaia. La mayoría de las compañías consultadas por EITB han confirmado que no prestarán el servicio, y otras han asegurado que aún no lo han decidido. De momento, sin embargo, ninguna ha adelantado que sí va a sacar sus autobuses a la calle.

Asimismo, las compañías se han reunido hoy y han decidido interponer recursos ante la orden publicada ayer por el Departamento de Educación que obliga a las empresas de transporte escolar a operar en las rutas no licitadas. Las demandas serán presentadas individualmente por las empresas, y no de forma conjunta.

En declaraciones a EITB, el gerente de la empresa Autobuses Soleto, Félix Soleto, ha informado de que presentarán los recursos mañana. "Hemos decidido presentar recursos mañana y la aplicación será inmediata, por lo que no realizaremos el servicio. Nuestros abogados han visto que la famosa orden en la que se nos considera servicio esencial no es cierta. Somos servicio complementario", ha dicho.

La semana pasada, el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, explicó que su Departamento ha hallado "indicios de delito" en el sector, es decir, que sospechan que varias empresas están de mutuo acuerdo para no presentarse en los concursos públicos y poder inflar así los precios, por lo que anunció que acudirían a la Fiscalía.

Únicamente el 31 % de las rutas están licitadas, aunque hay notables diferencias entre territorios. En Gipuzkoa prácticamente todas (98 %) están cubiertas, porcentaje que desciende al 5 % en Álava, mientras que en Bizkaia no se ha licitado ninguna. Las rutas que quedaron desiertas afectarían a más de 10 000 alumnos y alumnas que podían quedarse sin transporte escolar.

Según la orden de Educación, las compañías deben prestar el servicio de transporte escolar en las rutas que hacían el curso anterior "hasta el momento en el que pueda comenzar a ejecutarse un nuevo contrato que incluya dichos servicios". En ese sentido, se les abonaría el coste real del servicio, además de un beneficio industrial del 6 % como establece la legislación vigente.

En los últimos años, el problema del transporte escolar se ha puesto sobre la mesa a menudo. Las asociaciones de empresas del sector consideran que las condiciones fijadas por el Gobierno no garantizan la rentabilidad. El curso pasado el transporte escolar de las escuelas públicas también estuvo en la cuerda floja y, en vísperas del inicio de las clases, ambas partes alcanzaron un acuerdo, tras pactar una subida del 24,1 %.