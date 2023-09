La Audiencia Nacional admite la querella de la Fiscalía contra Rubiales por el beso no consentido a Hermoso

Sociedad -

Caso Rubiales

El magistrado ha acordado las primeras diligencias, entre ellas reclamar todos los vídeos disponibles del beso y de los momentos posteriores.

Agencias | EITB Media

publicado: 11/09/2023 15:57 (UTC+2)

última actualización: 11/09/2023 16:59 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Auzitegi Nazionalak onartu egin du Fiskaltzak Rubialesen aurka aurkeztutako kereila

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones con relación al beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial en Sídney.

El magistrado ha dictado un auto este lunes en el que incoa diligencias previas y da traslado de la querella a Rubiales para que tenga "pleno conocimiento de los hechos imputados" y pueda ejercer su derecho de defensa.

Además de admitir a trámite la querella, De Jorge ha ordenado recabar de RTVE los vídeos que recojan el momento "desde todos los ángulos en el que el querellado besa a la denunciante", y también los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección.

También requiere al diario El País el vídeo de la celebración en el vestuario que tiene colgado en Internet y al diario AS el de los momentos del beso y cualesquiera otros relacionados con los hechos. Por su parte, al diario La Vanguardia el instructor solicita el vídeo de la celebración en el autobús de la selección española de fútbol femenino.

Rubiales anunció ayer que renuncia a su cargo. "Hoy he transmitido a las 21:30 al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", señala en su cuenta de la red X.

El dirigente señaló que ante "la veloz suspensión" provisional por parte de la FIFA durante 90 días y los demás procedimientos abiertos contra él, "es evidente" que no podrá volver a su cargo, por lo que "insistir" en quedarse "a la espera" y aferrarse al cargo no contribuirá "a nada positivo" ni a la propia RFEF "ni al fútbol español".