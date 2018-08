Sociedad

Polémica en Costa Rica

Karina Bolaños: 'Se ha cometido una injusticia'

Redacción

01/08/2012

La exviceministra de Cultura de Costa Rica, destituida por un vídeo erótico que mandó a su amante y se ha difundido en YouTube, ha declarado que fue víctima de extorsión por un ingeniero informático.

La exviceministra de Cultura y Juventud de Costa Rica Karina Bolaños ha denunciado que durante mucho tiempo fue chantajeada por un ingeniero que obtuvo de manera ilegal el vídeo privado en el que aparece en ropa en interior enviando un mensaje a un supuesto amante. A pesar de este escándalo, considera que no tienen nada de lo que deba avergonzarse y cree que "se ha cometido una injusticia", sin embargo, respeta la decisión tomada por el Gobierno de Laura Chinchilla de destituirla.

En sus primeras declaraciones desde que fue destituida, Bolaños ha explicado a la cadena CNN en Español que el vídeo lo grabó en el año 2007, cuando estuvo un tiempo separada de su marido, el diputado Víctor Hugo Víquez, quien ha pedido tres días de baja por problemas de salud que ha presentado a causa del escándalo.

El vídeo lo obtuvo de manera ilegal un "ingeniero informático" que estuvo en su vivienda arreglando unos ordenadores y las cámaras de vigilancia. "Nos robó toda la información confidencial, incluido un vídeo mío muy viejo, un vídeo personal", ha denunciado.

Durante todo ese tiempo, "he sido víctima de extorsión de una persona que me estafó, me amenazó, me amedrentó", ha lamentado la exfuncionaria. "Esto para que le quede de experiencia a muchas mujeres en el mundo y en este país", ha afirmado.

En el vídeo, la ahora exviceministra aparece en ropa interior sobre una gran cama enviando un mensaje a un hombre al que llama "pequis". "No estoy acostumbrada a hacer esto" pero "aquí estoy sola, deseándote, esperando verte el martes. Te juro que si esta almohada fueras tú, qué no te haría", dice Bolaños ante una cámara.

Bolaños ha pedido perdón a los costarricenses y ha asegurado que esta experiencia supone una "lección de vida". "Me da mucha pena con el pueblo de Costa Rica y me disculpo, especialmente ante los jóvenes que son los que yo represento", ha expresado.