El acusado reconoce que quedó con él e intentó aturdirle para robarle, pero que no quiso matarlo

El hombre acusado de intentar matar a otro con el que había contactado a través de una aplicación de citas para homosexuales en Bilbao ha respondido solo a las preguntas de su abogado.

publicado: 23/10/2023 12:05 (UTC+2)

última actualización: 23/10/2023 13:03 (UTC+2)

El acusado de intentar matar a otro con el que había contactado a través de una aplicación de citas para homosexuales en Bilbao ha asegurado en el juicio que ha comenzado este lunes que le atacó "en un impulso", pero que enseguidA pensó "qué haces", paró y salió huyendo. El acusado ha respondido solo a las preguntas de su abogado.

"Me comentaron como aturdirlo con un simple abrazo. No tengo conocimiento ni lo he practicado", ha dicho el acusado durante el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia de Bizkaia. Al acusado se le juzga por un delito de homicidio en grado de tentativa, aunque también se le investiga por su implicación en otros casos similares ocurridos en Bilbao.

Según ha declarado, tras salir huyendo, regresó a casa porque se había marchado descalzo y sin el móvil, pero que entonces la víctima comenzó a gritar, y le golpeó "con una figura" que había en la entrada.

Los hechos que se juzgan ocurrieron la tarde del 17 de diciembre de 2021 en el Casco Viejo de la capital vizcaína, cuando supuestamente el acusado y la víctima se citaron a través de una red social de contactos.

Según el relato de la Fiscalía, quien pide una pena de 9 años de cárcel, el presunto agresor agredió a su acompañante y trató de asfixiarle con la intención de acabar con su vida. Tras un forcejeo, la víctima sufrió golpes y heridas en distintas partes de su cuerpo, si bien logró zafarse del atacante y salir de la vivienda para pedir ayuda.

La asociación Gehitu, personada en esta causa como acusación popular, eleva su petición de pena contra este hombre hasta los 17 años, 11 meses y 29 días al considerar los hechos una tentativa de asesinato, en concurso con un delito de lesiones. Además, reclama que se le aplique la agravante de haber cometido el delito por motivos de discriminación de sexo, orientación o identidad sexual.

El acusado en este procedimiento fue detenido en mayo de 2022 acusado de su presunta implicación en otros casos de este tipo. En concreto, la investigación policial le relacionó con otras tres muertes ocurridas en Bilbao, que inicialmente fueron consideradas naturales y que pudieron ocurrir en circunstancias similares al intento de homicidio que se va a juzgar en octubre.