El club de fútbol Ibaiondo de Bilbao denuncia insultos machistas contra sus jugadoras en Basauri

Han puesto los hechos en conocimiento de la Federación de Fútbol de Bizkaia, que no ha tomado medidas al no haber quedado estos insultos reflejados por el árbitro en el acta; "nos dicen que no hay nada que pueda hacerse", lamentan las jugadoras

Varias jugadoras del club Ibaiondo. Foto: EITB MEDIA Varias jugadoras del club Ibaiondo. Foto: EITB MEDIA

EITB MEDIA

publicado: 10/11/2023 22:43 (UTC+1)

última actualización: 10/11/2023 22:43 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Bilboko Ibaiondo emakumezkoen futbol taldeak bere jokalarien aurkako irain matxistak salatu ditu Basaurin

El club de fútbol Ibaiondo de Bilbao ha denunciado este viernes los insultos machistas sufridos por sus jugadoras el pasado 28 de octubre en Basauri, mientras disputaban un partido contra el club local Kimuak. En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el club bilbaíno ha censurado que las jugadoras recibieron "ataques verbales machistas" como "vaya pantalón llevas" o "¡olé, cómo le botan las tetas!", por parte de "numerosas" personas, en su mayoría menores de edad, afines al equipo rival. El club, que ha condenado estos comentarios, ha asegurado que la respuesta del árbitro fue inicialmente instar a las jugadoras a no seguir la "moda de plantarse" y continuar con el juego, porque como él, "hay que aguantar" los insultos, si bien más tarde optó por detener el partido hasta en tres ocasiones y ordenar la salida de varios de los agresores. El club ha puesto los hechos en conocimiento de la Federación de Fútbol de Bizkaia, que no ha tomado medidas al no haber quedado estos insultos reflejados por el árbitro en el acta; "nos dicen que no hay nada que pueda hacerse", lamentan las jugadoras. "Desde el club, queremos dar a conocer y denunciar la situación que vivieron nuestras jugadoras, ya que es inadmisible que se den estas situaciones en cualquier instalación deportiva y que no tenga ningún tipo de repercusión", ha dicho el club en su comunicado. Por su parte, el club Kimuak de Basauri ha hecho pública hoy una nota en la que ha afirmado que, durante el partido, un grupo de espectadores fue llamado al orden por "su forma animosa de alentar a las jugadoras", aunque ha aclarado que en ningún momento "ni el colegiado, ni el delegado del campo" apreciaron insultos machistas. De la misma forma, ha censurado que el coordinador del partido sea "una persona muy activa" en contra del club y, en cualquier caso, ha apuntado que, de producirse insultos machistas, es preciso llamar a la Policía.

