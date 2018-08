Sociedad

Incendios forestales

El incendio de Sierra de Gata, Cáceres, rebajado a 'nivel cero'

Redacción

06/08/2012

Mientras, el Gobierno canario espera que las buenas condiciones metereológicas ayuden a controlar los incendios de La Gomera y La Palma.

El Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura ha rebajado al 'nivel 0' los trabajos de extinción del incendio forestal de Sierra de Gata (Cáceres), en el que ha muerto un militar, ya que no supone ningún peligro para personas no relacionadas con esas labores ni para bienes no forestales. El fuego fue controlado ayer por la tarde.

Agrega que también se ha desactivado el Plan Territorial de Protección Civil y que los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja que permanecían en la zona afectada se han retirado de la zona durante de la mañana.

Aun así, siguen trabajando refrescando la zona afectada por posibles reproducciones. Unas labores que se prolongarán varios días.

La Gomera y La Palma



Por su parte, el Gobierno de Canarias, ha señalado que la mejora de las condiciones meteorológicas podría contribuir a controlar los incendios que están afectando a las islas de La Palma y La Gomera, pues en las últimas horas se ha producido una bajada significativa de las temperaturas, un incremento de la humedad y un viento de orientación norte-noroeste, aunque todavía no se puede hablar de estabilización.

En el incendio de La Palma continúa activo el foco que está situado en la montaña de Lambroque, por lo que las labores de extinción se siguen concentrando en esta zona.

Respecto a La Gomera, el consejero de Economía y Seguridad, Javier González Ortiz, ha indicado que el incendio no ha registrado grandes cambios en las últimas horas y que los focos más activos están localizados en el barranco de Erques y en la cabecera del barranco de La Laja. En el flanco oeste y sur los efectivos se encuentran realizando labores de estabilización.



El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado que el 99% de los 600 vecinos evacuados por el incendio de La Gomera ya

han podido regresar este lunes a sus casas.



En rueda de prensa, acompañado por el presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, Rivero ha señalado que el fuego prácticamente no ha avanzado desde el domingo por la tarde y se mantiene concentrado en los mismos puntos.