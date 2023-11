Se entrega en la comisaría de Deusto el presunto autor del robo de una pistola a un ertzaina en Barakaldo

Sociedad -

El joven de 19 años se han entregado en la comisaría de Deusto de Bilbao, donde ha sido detenido. En las próximas horas pasará a disposición judicial.

publicado: 20/11/2023 17:32 (UTC+1)

última actualización: 20/11/2023 18:54 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Deustuko komisarian aurkeztu da ustez ertzaina bati arma lapurtu zion gizona

El hombre que la Ertzaintza buscaba desde el sábado por robar presuntamente la pistola de un ertzaina de su domicilio en Barakaldo se ha entregado en la comisaría de Deusto, en Bilbao.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, el joven se ha presentado pasadas las 17:00 horas de esta tarde en la comisaría e inmediatamente ha sido detenido acusado de robo con fuerza y tenencia ilícita de armas. En las próximas horas pasará a disposión judicial.

La Policía autonómica acusa al joven, de 19 años, de robar el arma particular de un ertzaina. El robo se produjo en el domicilio del agente, donde el autor se apoderó de un arma privada del policía, guardada en una mochila.

El consejero de Seguridad preciso el domingo que el arma "no es oficial, es particular", ya que "como cualquier ciudadano, un ertzaina puede, cumpliendo los requisitos legales, ser titular de un arma particular".

Tras identificiarle, se desplegó un gran dispositivo de búsqueda en Barakaldo, en la zona de la calle Zubileta. La bolsa donde el agente guardaba el arma fue hallada, pero la pistola no, por lo que se amplió la zona de búsqueda.

El joven tiene antecedentes por violencia de género por lo que la Ertzaintza intensificó la protección de su ex pareja, víctima calificada con un "nivel de gravedad elevado".