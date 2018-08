Sociedad

COSMÉTICOS

Mercadona retira 11 productos Deliplus, aunque 'no entrañan riesgo'

Redacción

14/08/2012

Miles de vascos cruzan la frontera cada año para adquirir productos de la cadena valenciana. Tienen fama sobre todo los cosméticos.

Mercadona ha retirado once cosméticos de la marca Deliplus por contener dos componentes que no deben ir asociados, si bien, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad, "no entrañan ningún riesgo para la salud de los usuarios".



La Agencia Española del Medicamento ha considerado, tras estudiar la composición de estas cremas, que no conllevan peligro alguno para la salud, pero la legislación indica que no deben venderse productos en los que se asocien dos de sus ingredientes. Es por ello que esta Agencia ha declinado emitir una alarma sanitaria sobre su uso.

Se trata de la trietanolamina, que actúa sobre el PH, y del conservante bronopol, ya que la combinación de ambos puede producir nitrosamina, una sustancia inductora de tumores cancerígenos, aunque no en las cantidades que contienen los productos Deliplus.



No obstante, el laboratorio RNB, que comercializa la marca, ha optado por sustituirlos por otros mejorados que ya están a la venta en los supermercados.



Los artículos que han sido reemplazados son, entre otros, una crema nutritiva corporal con aceite de oliva, otra de manos, hidratantes corporales con aloe vera, con efecto luminosidad, reafirmantes, para pies, con almendras, para pieles atópicas y varias lociones "after sun".

Euskadi, la única comunidad sin Mercadona

Miles de vascos cruzan la frontera cada año para comprar productos de Mercadona. Las tiendas de Santander, Miranda de Ebro y Jaca son las preferidas por su cercanía. Los vascos compran sobre todo productos de cosmética y belleza, por su precio asequible.



Euskadi es la única comunidad autónoma sin sus tiendas, aunque la cadena valenciana estrechará el cerco sobre Euskadi en 2013, ya que, comenzará su implantación en Nafarroa.