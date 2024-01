La Policía Local de Vitoria descarta que los coches siniestrados en Júndiz estuvieran compitiendo entre sí

Sociedad -

El concejal de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento afirma que "no tiene ningún sentido" ya que en el BMW, de gran cilindrada, viajaba una sola persona y en el Volkswagen Polo, cuatro. Según ha precisado, varias personas han declarado ya como testigos pero ha pedido colaboración ciudadana.

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz continúa investigando el fatal suceso ocurrido el viernes en el polígono industrial de Júndiz, donde murieron dos jóvenes y otro resultó herido grave. La investigación "avanza con normalidad", y desde "la prudencia al no contar con toda la información" de lo ocurrido, el concejal de Seguridad y Tráfico del consistorio, Iñaki Gurtubai, ha descartado que los dos coches siniestrados (un BMW de gran cilindrada y un Volkswagen Polo) estuvieron compitiendo entre sí. "No tiene ningún sentido, en el BMW viajaba una sola persona, y en el Polo, cuatro", ha insistido.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Gurtubai ha asegurado que varias personas, unas 2-3, ya han prestado declaración como testigos, y aún falta tomársela a los heridos en el siniestro. También se han requerido las imágenes de las cámaras de seguridad. No obstante, ha reiterado su petición de colaboración ciudadana. "Cuanta más información tengamos mejor vamos a reconstruir lo ocurrido para realizar el atestado más completo posible", ha explicado.

Según las primeras hipótesis, "el BMW iba a gran velocidad, muy por encima del límite de la zona, 50 km/h. El Polo podría estar parado o incorporándose a la vía, es lo que tenemos que esclarecer".

Gurtubai ha manifestado que este tipo de quedadas son "habituales" tanto en este polígono como en el de Gamarra y en el de las afueras de Vitoria-Gasteiz, en Nanclares de Oca, y ha destacado que la Policía Municipal suele estar vigilante en dichos lugares. La noche del viernes también hubo presencia policial en la zona, desde las 23:00 hasta las 01:30 horas, y en ese espacio de tiempo "no ocurrió nada llamativo" y se dispersaron la mayoría de los vehículos que había (unos 50), y cuando las patrullas se marcharon solo "quedaban unos pocos", entre ellos los dos siniestrados.

No obstante, ha incidido en que la "verdadera solución" no es aumentar la presencia policial o poner medidas disuasorias como badenes, sino sensibilizar a la población joven para que no se produzcan este tipo de actividades, que son "de alto riesgo, y a veces, se convierten en una verdadera tragedia", ha lamentado.