Cinco de los siete acusados de la paliza a Alexandru Ionita piden perdón en la última sesión del juicio

La fiscal ha pedido una pena de 14 años y 8 meses para los siete acusados y la familia de la víctima ha solicitado prisión permanente revisable en un grado inferior, de 30 años de cárcel, mientras las defensas han solicitado la libre absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.

publicado: 25/01/2024 16:29 (UTC+1)

última actualización: 25/01/2024 16:51 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Alexandru jipoitzeagatik akusatutako zazpi lagunetatik bostek barkamena eskatu dute epaiketaren azken saioan

Cinco de los siete hombres acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa por propinar presuntamente una brutal paliza a un joven que quedó en estado vegetativo en Amorebieta-Etxano (Bizkaia), han mostrado su arrepentimiento y han asegurado sentir el sufrimiento de la familia.

Antes de terminar que el juicio por la agresión ocurrida el 25 de julio de 2021, cuando un grupo de unas veinte personas agredieron a Alexandru Ionita, de 23 años, y le abandonaron de madrugada inconsciente y herido de gravedad, la juez Reyes Goenaga de la Audiencia de Bizkaia, ha dado la palabra a los encausados y cinco de ellos han tomado la palabra para pedir perdón.

"Siento mucho lo que pasó"; "nunca tuve la intención de matarlo"; "no haría algo así en mi vida y aunque estuviese borracho, no soy tan mala persona", "tengo hijos y me imagino el dolor que han sufrido" los padres de Alex y "le pido a Dios que mejore su salud", han sido las palabras de los encausados que se enfrentan a una petición de casi 15 años de prisión por parte de la Fiscalía.

La familia de la víctima ha solicitado para ellos prisión permanente revisable en un grado inferior, de 30 años de cárcel, al considerar que actuaron como grupo criminal denominado "los hermanos koala", mientras las defensas han solicitado la libre absolución de sus patrocinados. Así, el juicio ha quedado visto para sentencia.

Este es el segundo procedimiento por esa paliza, después de que en junio del año pasado la Audiencia de Bizkaia confirmara la pena de entre 3 y 5 años de internamiento cerrado impuesta a seis menores que participaron en el grupo que propinó esa agresión, en la que el tribunal observó "ánimo de matar".

Durante esta última sesión, la fiscal ha pedido una pena de 14 años y 8 meses y la acusación particular la prisión permanente revisable en su grado inferior de 30 años de prisión para los siete encausados.

La fiscal ha considerado probado que los acusados trataron de asesinar a la víctima, dado que el vídeo de esa agresión "evidencia una actuación para la destrucción de una vida humana".

Además, le abandonaron inconsciente y malherido, pero no falleció por la actuación de la ambulancia y del hospital de Cruces, donde fue intervenido cuando llegó en coma.

La grabación del vídeo que es la principal prueba de ese caso empieza antes de que comenzara la brutal paliza, lo que evidencia para la fiscal, que había "una decisión conjunta y tácita" del grupo de cometer ese ataque y de grabarlo cuando se acercaron a Alex.

La acusación particular ha pedido una pena de prisión permanente revisable en su grado inferior -por ser ese delito de asesinato en grado de tentativa, puesto que la víctima no murió, aunque quedó en estado vegetativo-, y así ha solicitado 30 años de prisión para cada uno.

"La única condena permanente no revisable que va a haber aquí hoy, en una muerte en vida, es la sentencia firme que los procesados dictaron contra Alex", ha concluido visiblemente afectada.

Por el contrario, las defensas han pedido la absolución de los acusados al entender que no hay pruebas que acrediten su responsabilidad en esa paliza, que para ellos fue "una trifulca", "un incidente" o "un altercado", así como han negado su pertenencia a un grupo criminal.