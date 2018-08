Sociedad

Ante la decisión de Bildu

PSE y PP defienden que continúen las corridas de toros en Donostia

Redacción

20/08/2012

El PNV, por su parte, ha abogado por estudiar el impacto económico que la feria tiene para la ciudad.

El PSE-EE y el PP de Donostia-San Sebastián han defendido este lunes la continuidad de las corridas de toros, que el Gobierno de Bildu prevé suprimir, mientras que el PNV ha abogado por estudiar el impacto económico que la feria tiene para la ciudad.

Los partidos han opinado sobre la intención expresada este lunes por el alcalde de la ciudad, Juan Karlos Izagirre, de no firmar ningún convenio con ninguna empresa taurina para explotar la plaza.

El concejal del PSE/EE Enrique Ramos ha abogado por "mantener los toros en la Semana Grande donostiarra y ha pedido expresamente al gobierno local de Bildu que "no los quite" y

"no los prohíba", de forma que, si alguna empresa está dispuesta a organizarlos y "correr con los gastos", que lo pueda hacer.

Por su parte, el portavoz del PP, Ramón Gómez, ha señalado que su grupo va a "pelear" por que ésta no sea la última Semana Grande con toros en Donostia-San Sebastián, "no sólo por los aficionados, sino porque es un motor económico y turístico para la ciudad".

Por último, la concejala del PNV Aitziber San Román, ha considerado que debe abordarse la cuestión como "una realidad económica" y analizar, ahora que ha finalizado una concesión a una empresa, "qué le conviene" a la ciudad, "qué le aporta y qué le cuesta".

En el caso de que los tres grupos de la oposición unan sus votos, el pleno podría instar al ejecutivo municipal, que gobierna en minoría, a renovar el convenio para que se mantengan las

corridas.