El cuerpo rescatado en Asparrena era de un vitoriano de 74 años

Redacción

23/08/2012

Se trata de un montañero que, según el primer examen forense del cuerpo, podría llevar muerto entre 10 y 15 días.

El cuerpo rescatado este miércoles por la Ertzaintza en el monte Arbara, en la localidad alavesa de Asparrena, corresponde a un montañero vitoriano de 74 años, han informado fuentes de la Policía vasca.

Según el primer examen forense del cuerpo, el montañero podría llevar muerto entre 10 y 15 días. Por el momento se desconoce si el montañero pudo sufrir una caída o un desvanecimiento antes de precipitarse a la sima.

Pasadas las cuatro de la tarde de este miércoles, un particular alertó a SOS Deiak de la presencia de un cadáver en una sima de unos 40 metros, que presentaba un avanzado estado de descomposición.



Las citadas fuentes han explicado que no había una denuncia por desaparición de esta persona porque vivía sola y no tenía una relación fluida con sus familiares.