Sobre el ministro del Interior

Gordillo: 'No sé si el ministro está borracho o es así de tonto'

25/08/2012

Por otro lado, la Fiscalía pide encausar a Sánchez Gordillo como "inductor" y "cooperador necesario" de los asaltos a supermercados.

El alcalde de Marinaleda (Sevilla) Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha arremetido contra el ministro del Interior por opinar que la ocupación por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores de una finca en Córdoba fue una "fantochada". Gordillo ha comentado que "no sé si el ministro estaría borracho, o es así de tonto". Esto ha sucedido el mismo día en que la Fiscalía de Sevilla ha pedido que se encause al diputado de IU como "inductor" y "cooperador necesario" de los asaltos a supermercado.

En rueda de prensa durante la presentación en Cádiz de la tercera etapa de la Marcha Obrera "Andalucía en Pie", Sánchez Gordillo ha considerado un "chiste malo de Lepe" que Fernández Díaz haya realizado esas declaraciones, por lo que le ha instado a "marcharse automáticamente".

Además, cree que "terrible" que un ministro del Interior "inste a la propiedad a que denuncie", entendiendo que es "franquismo puro y duro" y "la Gestapo resucitada".

Por otro lado, el portavoz del SAT, Diego Cañamero, preguntado por la imagen que están dando en el exterior, ha asegurado que la "mala imagen" no la están ofreciendo ellos sino el caso Gürtel, el de los EREs en Andalucía, los recortes, la prima de riesgo, o la reforma laboral".



Al hilo de esto, Sánchez Gordillo ha apuntado también la imagen que da en el exterior personas como Iñaki Urdangarin, "que pertenece a la Familia Real", o el banquero Emilio Botín, "ya que está comprobado que tiene dinero en paraísos fiscales", o hechos como el de "perdonarle a los ricos el 90% de lo que han defraudado a Hacienda". "Pronto nos achacarán la muerte de Manolete", ha ironizado Gordillo.

En este sentido, ha instado al ministro del Interior a que "busque a los ladrones" no entre los jornaleros, "sino entre los banqueros", apuntando que "no nos fusilan porque no se lleva".

La Fiscalía considera que Sánchez Gordillo, a pesar de no ser el autor material de los hechos ocurridos el pasado 7 de agosto en el asalto del supermercado de Écija, sí "tomó parte como inductor y cooperador necesario en los hechos", por lo cual, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por la asimilación a la autoría, "se le debería asignar la misma pena que si fuera el autor material del mismo".