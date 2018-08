Sociedad

Roba una cazadora y le rebajan la multa por estar en paro

25/08/2012

El objeto sustraído fue recuperado y entregado a su propietario, por lo que no hay motivos para imponer a la mujer, en paro, una pena superior a 30 días de multa.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rebajado de 200 a 150 euros la multa impuesta a una joven que había robado una cazadora en un establecimiento de El Corte Inglés y que alegó que la pena impuesta era excesiva porque estaba en situación de desempleo.

El magistrado de la sección 23 de la Audiencia Rafael Mozo Muelas ha destacado en su escrito que aunque hubo una falta intentada de hurto, el efecto sustraído fue recuperado y entregado a su propietario, por lo que no hay motivos para imponer a la mujer, en paro, una pena superior a la mínima legal establecida en el Código Penal, es decir, 30 días de multa, y no los 40 que se le impusieron.



Los hechos declarados probados sucedieron el 7 de febrero de este año cuando una mujer fue sorprendida por el personal de seguridad de El Corte Inglés de la calle Raimundo Fernández Villaverde de Madrid cuando se disponía a salir ocultando una cazadora que había cogido del interior y no había pagado.

El juicio de faltas recurrido posteriormente ante la Audiencia Provincial madrileña se celebró en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid el pasado 22 de marzo.