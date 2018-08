Sociedad

Alcalde de Borja: 'A Cecilia se le ha ido un poco la mano'

26/08/2012

"Es algo que a mí se me escapa, no logro entenderlo", ha dicho Francisco Miguel Arill, sorprendido ante el revuelo organizado por la "restauración" del Ecce Homo de la localidad.

Francisco Miguel Arill, alcalde de la localidad aragonesa de Borja, ha pedido comprensión hacia Cecilia Giménez, la anciana de 81 años que realizó la ya célebre "restauración" del Ecce Homo de la localidad, y ha afirmado que tan solo "se le ha ido un poco la mano" en su intento de recuperar el aspecto original del fresco.

Entrevistado en Radio Euskadi, Arill ha se ha mostrado totalmente sorprendido ante la curiosidad que lo sucedido ha suscitado en todo el mundo: "Borja está en todos los medios del mundo: hemos recibido a la TV argentina, nos llaman desde EE. UU. e Inglaterra..."

Tanta repercusión ha convertido a Borja en un lugar de peregrinaje para turistas y demás curiosos. "Es algo que a mí se me escapa, no logro entenderlo", ha declarado el alcalde, "podría entenderlo si esto fuese un Rembarndt, un Goya u otra pintura de prestigio, pero con una pintura que no tiene ningún valor, no lo entiendo".

Restauración

Borja recibirá durante la próxima semana a varios grupos de expertos que estudiarán la posible restauración de la obra. "No hemos tomado ninguna decisión, estamos a la espera de los informes de los expertos", ha anunciado el alcalde aragonés.