Declara el conductor de autobús acusado de homicidio imprudente de dos menores en Estella en 2020

El acusado perdió el control del vehículo y arrolló a un turismo en el que viajaban una mujer, que resultó herida grave, y sus dos hijos de 5 y 8 años, que fallecieron a causa del impacto. La Fiscalía solicita para el chófer 3 años y 9 meses de cárcel.

publicado: 16/04/2024 09:39 (UTC+2)

última actualización: 16/04/2024 09:46 (UTC+2)

El conductor de autobús de la compañía La Estellesa que, en diciembre de 2020, arrolló a un vehículo en Estella (Navarra) matando a los dos menores que viajaban en su interior e hiriendo de gravedad a su madre, declarará hoy como acusado en el juicio que se sigue en su contra.

La Fiscalía le acusa de dos delitos de homicidio y otros dos delitos de lesiones agravadas, ambos por imprudencia grave. Solicita para el acusado 3 años y 9 meses de cárcel, la retirada del permiso de conducir durante seis años, así como varias indemnizaciones a los dos progenitores y al peatón que resultó atropellado.

El acusado, M.L.R, de 36 años y vecino de Pamplona, gritó que no "tenía frenos" en el momento del accidente. Sin embargo, las posteriores investigaciones policiales no han podido concluir que el vehículo tuviera alguna deficiencia en ese sentido. La Fiscalía concluyó en su informe de acusación que el conductor excedía la velocidad máxima autorizada en el tramo (de 40 km/h) y que al conducir a unos 60 km/h perdió el control del vehículo y no utilizó adecuadamente los sistemas de freno disponibles en el autobús.

El trágico accidente sucedió hace cuatro años en la travesía de la ciudad navarra. El autobús perdió el control en una glorieta, invadió los carriles contrarios y arrolló el vehículo en el que viajaba la familia, atropelló a un peatón y acabó por estamparse en una gasolinera situada en la rotonda de la calle Carlos VII.

El juicio comenzó ayer con la declaración de la madre y el padre de los menores fallecidos, varios ocupantes del autobús, el peatón atropellado y dos conductores de la compañía.

Los progenitores explicaron que se marcharon a vivir a Logroño porque "no soportaban pasar por el lugar del accidente".

Por su parte, varios chóferes de la compañía La Estellesa declararon no haber tenido problemas con el freno, pero sí advirtieron de que se encendía el chivato y que se había informado a los mecánicos. Según admitieron, el autobús "era más viejo que otros y tosco para conducir, con el pedal del freno un poco duro".