La Junta Rectora de las universidades españolas, dispuesta a suspender acuerdos de colaboración con Israel

Han decidido respaldar las acampadas y manifestaciones que se están celebrando en los campus universitarios en apoyo a la paz en Gaza y ha reafirmado su "permanente compromiso" con la defensa del derecho internacional humanitario. Las acampadas continúan en los campus de Hego Euskal Herria.

Agencias | EITB Media

publicado: 09/05/2024 17:49 (UTC+2)

última actualización: 09/05/2024 17:58 (UTC+2)

El movimiento estudiantil en defensa del pueblo palestino y por el fin del genocidio en Gaza ha recibido hoy un nuevo e importante impulso. Y es que la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha decidido en la reunión mantenida este jueves respaldar las acampadas y manifestaciones que se están celebrando en los campus universitarios en apoyo a la paz en Gaza y ha reafirmado su "permanente compromiso" con la defensa del derecho internacional humanitario.

Asimismo, ha mostrado su disposición a revisar, y en su caso, a suspender los acuerdos de colaboración con centros de investigación israelíes o con las universidades de ese país que no hayan expresado un firme compromiso con la paz.

"Hacemos nuestro el sentir de nuestros campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo para que, desde distintas instancias, se adopten medidas que pongan freno a la escalada de violencia que se está produciendo", señala la CRUE en un comunicado en el que muestran su compromiso por "intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino".

Las universidades españolas también están dispuestas a ampliar sus programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada palestina.

El Rectorado ha solicitado el "cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí", así como de cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamás.

También exigen que el Estado de Israel "respete el derecho internacional" y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil así como medidas a las instancias internacionales para acometer lo antes posible la reconstrucción y recuperación del territorio palestino.

Las protestas continúan en Euskal Herria

En Euskal Herria, hay, desde el pasado lunes, cuatro acampadas en marcha, a inicativa de Ikasle Abertzaleak, y con el apoyo de Ikama, Ernai, LAB, Gernika-Palestina y BDS en los campus de la UPV/ EHU en Gasteiz, Leioa, San Sebastián y en la UPNA. El movimiento ha comunicado que las protestas continuarán, por lo menos hasta el viernes, cuando decidirán si siguen o no durante el fin de semana.

El Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco aprobó el pasado 24 de abril el "Manifiesto de apoyo a Palestina ante la catástrofe humanitaria en Gaza", que afirma, en primer lugar, el compromiso de la universidad pública vasca con los derechos humanos y el rechazo de todo tipo de terrorismo y de violencia, como reflejan sus Estatutos y su Código Ético. La UPV reclamaba el cumplimiento inmediato de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas dirigida a que Israel tome las medidas necesarias para evitar actos de genocidio; la entrada de ayuda a la franja de Gaza; el cese de los ataques y el asedio a la población civil, el fin de envío de armas a Israel, así como la liberación de todas las personas secuestradas y encarceladas injustamente; y un alto el fuego inmediato, así como el reconocimiento del estado palestino.

Como medidas concretas, la Universidad del País Vasco se comprometía con ese manifiesto a activar un programa específico de voluntariado en un marco de colaboración con la UNRWA; a ampliar su programa de atención a las personas refugiadas; a crear en el seno de EHUgune un espacio de reflexión y debate en torno a la defensa de los derechos humanos y la cultura de la paz: BakeGune; a impulsar iniciativas conjuntas en el marco de CRUE-Universidades para reclamar un alto el fuego inmediato en Gaza; y a revisar y evitar las relaciones comerciales o académicas con quienes no respeten los derechos humanos, el derecho internacional o las resoluciones de Naciones Unidas en torno a la situación de Palestina. En particular, se comprometió a no mantener y a romper relaciones con universidades y entidades israelíes que expresamente no¿muestren su rechazo a los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en Palestina.

Sin embargo, según explicó el pasado domingo a EITB, el representante de Ikasle Abertzaleak Ibai Berezibar, este comunicado de la UPV/EHU "se ha quedado corto", porque han visto que, en la práctica, la universidad sigue manteniendo relaciones con instituciones o empresas que colaboran con Israel.