Esne Beltza, Nøgen, Nil Moliner y un homenaje a Tina Turner, en Sagües en Semana Grande

Sociedad -

10-17 de agosto

Los conciertos tendrán lugar entre el 10 y el 17 de agosto, todos ellos a patir de las 23:45 horas. También actuarán Amparanoia & Los Artistas del Gremio; una sesión de DJ con Ben Yart, Kiliki Frexko y Brava; Los Zigarros; y La La Love You.

EITB Media

publicado: 14/06/2024 12:01 (UTC+2)

última actualización: 14/06/2024 12:03 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Esne Beltza, Nøgen, Nil Moliner eta Tina Turnerren aldeko omenaldia, Saguesen Aste Nagusian

El Ayuntamiento de San Sebastián ha anunciado hoy el programa de conciertos para el escenario de Sagues en la Semana Grande, "un programa que mezcla conciertos de artistas locales de renombre, rock y pop estatal, así como un espectáculo de DJs y un tributo muy especial", según el concejal de Cultura Jon Insausti.

Los conciertos serán las noches entre el 10 y 17 de agosto, a partir de las 23:45 horas.

La primera noche actuará la música española Amparanoia, acompañada de la charanga zaragozana Artistas del Gremio, a los que les tomará el relevo, la noche del domingo, Esne Beltza, que se encuentra en plena gira de despedida para cerrar una trayectoria musical de 17 años.

El lunes, 12 de agosto, Ben Yart y Kiliki Frexko, miembros del colectivo musical Chill Mafia, se unirán a la artista Brava para ofrecer una noche de DJ, y el miércoles le llegará al turno al músico catalán Nil Moliner.

Hace algo más de una año que falleció la mítica cantante Tina Turner, pero el 14 de agosto sus canciones volverán a sona en Sagues, gracias al espectáculo Tottaly Tina!, que recupera clásicos como "Simply The Best", "Private Dancer" y "What's Love got to do with it?".

La noche del 15 de agosto será para Nøgen. El grupo donostiarra, que jugará en casa, mostrará su mezcla de pop y folk, palpable en las canciones de su último disco Anem cirkel y sus anteriores trabajos.

Los últimos conciertos, por su parte, estarán protagonizados por el rock & roll clásico de los valencianos Los Zigarros y el grupo pop madrileño La La Love You.