Sociedad

Consejos

¿Se puede vencer el insomnio?

Redacción

12/09/2012

La tensión diaria es responsable del 80% de los casos de insomnio. Las mujeres son más propensas que los hombres a padecer insomnio, por el mayor número de hormonas.

La tensión diaria, fruto de problemas cotidianos como los laborales, es responsable del 80% de los casos de insomnio en personas que no cuentan con otro tipo de patologías, señala el doctor Eduard Estivil, quien presenta su nuevo libro 'Qué no te quiten el sueño', dirigido a la población adulta.

En sus palabras, el 'mal dormir' es "síntoma" de que "algo" pasa, al igual que ocurre, por ejemplo, con la fiebre. Existen más de 40 razones distintas por las que una persona no puede dormir correctamente, informa este experto, al tiempo que señala como posibles causas problemas de tiroides o psicológicos. Se trata de personas que se duermen rápido y que, a las dos horas, se despiertan y no pueden volver a conciliar el sueño.

No obstante, Estivil explica que la sobrecarga de trabajo, la precariedad, los problemas con los compañeros o el no saber decir no, pueden ser motivos para que una persona no pueda conciliar el sueño por la noche.

El autor de otros libros como 'Duermete niño' considera que "el estrés no siempre es negativo" y, en este sentido, apunta al nerviosismo propio de los niños la noche de reyes. "Las emociones pueden causar también el 'mal dormir'", aclara.

En relación a las horas que necesita el ser humano para recargar energía, este profesional apunta a 11 ó 12 en niños; 8,5 ó 9,5 en adolescentes y 7 u 8 en adultos.

Estivil explica que "el cerebro necesita desconectar entre 1 y 2 horas" antes de acostarse por lo que considera necesario que las personas sigan un ritual en el que hagan una "desconexión paulatina".



Dentro de este protocolo se encuentra desconectar todas las redes sociales, los aparatos tecnológicos, como el móvil, olvidar el trabajo y realizar una actividad que no tenga que ver con la rutina.

Sobre la alimentación que facilita el sueño, el escritor apunta a la pasta, ensaladas o derivados lácteos, que siempre han de tomarse antes de las dos horas de acostarse. Además, la persona que lo desee puede tomar un baño o una infusión pero siempre con un ámbiente de relajación.

Por último, Estivil señala que las mujeres son más propensas que los hombres a padecer insomnio, por el mayor número de hormonas.