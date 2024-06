Los casos de gonorrea y clamidia entre los jóvenes se disparan en los últimos cuatro años en la CAV

Sociedad -

Transmisión Sexual

El pasado año Osakidetza diagnosticó 1484 casos de clamidia, 1109 de gonorrea y 274 de sífilis. El Gobierno Vasco prepara ya un nuevo programa de educación sexual para implementarlo el próximo curso escolar.

Agencias | EITB Media

publicado: 17/06/2024 20:02 (UTC+2)

última actualización: 17/06/2024 20:22 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Gonorrea eta klamidia kasuek gazteen artean "ikaragarri gora egin dute" azken lau urteetan, EAEn

Los casos de infección gonocócica (gonorrea) y Chlamydia (clamidia) "se han disparado" en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en los últimos cuatro años, sobre todo entre los menores de 25 años por lo que el Gobierno Vasco prepara ya un nuevo programa de educación sexual para implementarlo el próximo curso escolar.

El pasado año Osakidetza diagnosticó 1484 casos de clamidia, 1109 de gonorrea y 274 de sífilis, según la Memoria del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) correspondiente a 2023, cuyos datos han sido divulgados este lunes por el Departamento de Salud.

Las infecciones gonocócicas y por clamidia llevaban años al alza, pero desde 2021 "se han disparado". Así, la tasa de infección de clamidia casi se ha duplicado entre 2020 y 2023 al pasar de 57,55 casos por 100 000 habitantes a 106,93. En el caso de la gonorrea el aumento ha sido incluso mayor: de 27,55 casos por 100 000 habitantes en 2020 a 79,07 en 2023.

En todo caso el alza de las ITS en la CAV viene de lejos. Así, hace una década, en 2014, la tasa de infección por clamidia era de 31,53 (ahora es más del triple), la de gonorrea de 12,20 (siete veces menos que el valor actual) y la de sífilis de 3,50 casos por 100 000 habitantes, cuando ahora es de 14,48.

En cuanto al VIH el año pasado se diagnosticaron en Euskadi 134 nuevos casos, de los cuales el 12,7 % correspondieron a menores de 25 años. Un total de 6351 pacientes fueron tratados con antirretrovirales, lo que supuso un gasto cercano a los 19 millones de euros.

Más prevalencia en los menores de 25 años

Aunque las ITS afectan a personas de todo género y edad, tienen más prevalencia en la población menor de 25 años. En el grupo de 10 a 24 años la tasa de clamidia es la máxima de todas las franjas de edad con 527,98 casos por 100 000 habitantes, seguida de la del grupo de 25 a 34, con una tasa de 408,88.

Algo similar ocurre con la gonorrea, que tiene una tasa de 361,74 casos por 100 000 en el grupo de 20 a 24 años y de 297,72 en el de 25 a 34.

De cara al próximo curso escolar los departamentos de Salud y Educación del Gobierno Vasco trabajan ya en la renovación y mejora del programa de educación sexual.

Además, para sensibilizar al conjunto de la población, pero sobre todo a los jóvenes, este verano se reeditará la campaña del pasado año 'No hagas match con las ITS', que busca visibilizar las infecciones de transmisión sexual, advertir de que a veces no muestran síntomas y recordar que el preservativo es la mejor forma de protegerse.