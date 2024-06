Víctimas de Ezkiaga: "Se rompe la omertá y se pone el foco en el sistema que permitió los abusos"

Sociedad -

Dos exalumnas de Patxi Ezkiaga, acusado de abusos sexuales por más de una veintena de personas, describen al legorretarra como una persona "calculadora". Esperan que las denuncias sirvan para poner el foco en el sistema ha positibilitado durante años abusar sexualmente con total impunidad.

publicado: 27/06/2024 10:37 (UTC+2)

última actualización: 27/06/2024 11:31 (UTC+2)

Olatz Mercader y Edurne Saizar fueron alumnas del escritor y fraile Patxi Ezkiaga (1943-2018) en el colegio La Salle de San Sebastián. La primera, denuncia que Ezkiaga abusó sexualmente de ella, y la segunda, también se siente víctima, porque presenció los continuos abusos. Visiblemente emocionadas, ambas no han podido ocultar su rabia e indignación en la entrevista que han ofrecido, hoy, a Euskadi Irratia.

Saizar describe a Ezkiaga como una persona "muy calculadora y atrapadora". "Calculaba muy bien de antemano a quién acercarse". Tenían tan solo 11 años, y ni siquiera eran conscientes de lo que les estaba sucediendo. No eran capaces de poner un nombre a lo que aquel profesor al que admiraban tanto les estaba haciendo. "Eran abusos sexuales".

Las dos víctimas consideran que el paso que han dado tanto Marisol Zamora e Izaskun Andonegi, a quienes han agradecido su valentía, denunciando los hechos ha servido para "romper la omertá". "Han conseguido romper la repugnante ley del silencio", ha dicho Mercader, quien espera que a partir de ahora el foco se ponga en "el sistema que permitió los abusos".

"En el imaginario establecido el agresor es quien agrede en la calle a las tres de la mañana, y no es así. El agresor es también un hombre reconocido, brillante, listo... que se aprovecha de su poder para atacar a una mujer, siempre en situación de inferioridad (...) Los agresores no abusarían y Patxi no hubiera abusado durante 30 años, si el sistema no hubiese mirado hacia otro lado", ha precisado Mercader, quien también afirma que "lo de Ezkiaga era vox populi".

Aunque aplauden el paso dado por la Asociación de Escritores Vascos retirando el perfil de Ezkiaga del espacio 'Gugan Beude', también han querido expresar su malestar ante, dicen, "el silencio generalizado de la cultura vasca" tras conocerse los hechos.