Dos millones de vehículos cruzarán la CAV este verano

Operación salida-retorno

El Gobierno Vasco pondrá una señalización especial para facilitar el trayecto a los conductores que se dirigen a Portugal y el Norte de África. Asimismo, se prevé que el tráfico interno será parecido al de 2023, unos 40 millones de desplazamientos.

EITB Media

publicado: 28/06/2024 13:30 (UTC+2)

última actualización: 28/06/2024 13:47 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Bi milioi ibilgailuk baino gehiagok gurutzatuko dute EAE uda honetan

El Gobierno Vasco ha previsto que este verano cruzarán la Comunidad Autónoma Vasca más de 2 millones de vehículos, dentro del flujo de la Operación Paso del Estrecho (OPE), en dirección, principalmente, a Portugal y el Norte de África.

La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estíbaliz Olabarri, ha informado sobre estas previsiones en la presentación de la Operación Especial Salida-Retorno de Verano, que este año coincide con la celebración de la Olimpiadas en París (del 26 de julio al 11 de agosto) y que podría repercutir en los flujos de tráfico.

Ha explicado que se llevarán a cabo operativas de señalización especiales para facilitar el enlace de la salida de la AP-1, en Etxabarri Ibiña, con la N-622 sentido Vitoria-Gasteiz, y, en Vitoria-Gasteiz, en el enlace de la N-622 con la A-1 sentido Burgos/Madrid, ambas en Salida.

En lo que respecta al Retorno, se habilitará también otro dispositivo de señalización especial en el nudo de Armiñón, enlace de la antigua AP-1 con A-1, sentido Vitoria-Gasteiz.

En cuanto al tráfico interno, se esperan cifras de desplazamientos similares o ligeramente superiores a las de 2023, cuando se registraron cerca de 40 millones de desplazamientos.

En cualquier caso, se prestará especial atención a los puntos críticos en periodo vacacional: la A-8 en sentido Cantabria, la AP-8 en la zona fronteriza, el nudo de Armiñón y los enlaces entre la AP-1 y la N-622 hacia Vitoria-Gasteiz, así como la N-622 y la A-1 dirección Burgos.

Asimismo, se dispondrá de un servicio de grúa concertada entre Cantabria y Bizkaia los festivos y fines de semana de mayor afluencia de tráfico, para socorrer a los vehículos accidentados o averiados. Los viernes y sábados se ubicará en la A-8, en Urioste (en la rotonda de acceso a Bomberos) y los domingos en El Haya (en el enlace con Cobarón).

Datos de 2023

Olabarri ha recordado el objetivo de 'Visión Zero víctimas' con el que trabaja el Gobierno Vasco y ha pedido extremar la precaución para que no se repitan las cifras de personas fallecidas del pasado verano. Entre julio y agosto de 2023 diez personas perdieron la vida en la red viaria vasca (9 en Gipuzkoa y una en Bizkaia), frente a las once que fallecieron el verano anterior (4 en Bizkaia, una en Araba y 6 en Gipuzkoa).

En total, entre julio y agosto de 2023 se registraron 1.284 accidentes (471 con víctimas), frente a los 1.224 (432 con víctimas) de 2022.

Con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y minimizar los incidentes en estas fechas, un total de 550 agentes de las Unidades de Tráfico de la Ertzaintza velarán por la seguridad y la fluidez de vehículos en la carretera, además de facilitar información in situ de la situación de esta. Un helicóptero, que enviará imágenes al Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi, realizará labores de soporte para dicho control.

Recomendaciones

El Gobierno Vasco también ha realizado una serie de recomendaciones a la hora de salir de viaje:

- Asegurar el buen estado del vehículo y llevar el mantenimiento al día.

- Evitar la ingesta de alcohol, drogas y comidas copiosas antes de conducir.

- En caso de tomar alguna medicación, asegurarse de que no tiene efectos sobre la conducción.

- Adecuar la conducción a las circunstancias del tráfico y de la vía y seguir siempre las indicaciones de la Ertzaintza.

- Evitar conductas de riesgo y conducir con prudencia, responsabilidad y respeto.

- Mantener las distancias de seguridad.

- Realizar descansos cada dos horas o cada 200 kilómetros.

- Consultar el estado de las vías antes de salir de viaje.