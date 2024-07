A prisión el conductor que arrolló a otro en San Sebastián tras una discusión de tráfico

Sociedad -

Gipuzkoa

El atropello tuvo lugar el pasado 22 de junio en la carretera que une la rotonda de Martutene con el túnel de Zorroaga.

Agencias | EITB Media

publicado: 02/07/2024 22:35 (UTC+2)

última actualización: 02/07/2024 22:46 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Trafikoko eztabaida baten ondoren Donostian beste gizon bat harrapatu zuen 28 urteko gidaria, espetxera

El conductor de 28 años que arrolló el pasado mes mortalmente a un hombre con el que había tenido una discusión de tráfico en Donostia-San Sebastián ha ingresado en prisión, han informado fuentes del caso.

El atropello tuvo lugar el pasado 22 de junio en la carretera que une la rotonda de Martutene con el túnel de Zorroaga.

En este lugar, después de haberse visto implicados en una discusión de tráfico, los dos conductores pararon sus vehículos a unos 100 metros del túnel, donde el detenido golpeó con su coche al de la víctima, quien descendió y se situó delante del turismo del agresor para evitar que abandonara el lugar.

No obstante, el arrestado, un joven de 28 años y que trabaja como técnico de ambulancias, decidió reanudar la marcha y atropelló al otro varón, al que desplazó durante varios metros antes de que cayera al suelo, tras lo que se dio a la fuga.

Tras la detención, el joven fue puesto en libertad con cargos, pero el fallecimiento de la víctima en el hospital, el pasado miércoles, ha modificado la situación del arrestado.

Fuentes del Ministerio Público han explicado que, en ese primer momento, en el que la víctima se encontraba herida y no se descartaba que en un futuro pudiera declarar como testigo, la fiscal de guardia no solicitó el ingreso en prisión provisional del investigado ya que, en su opinión, no existía "riesgo de fuga", como también entendió el juez de guardia.

Tras conocerse el fallecimiento de la víctima el caso pasó a la Fiscalía de Seguridad Vial. Ante el nuevo cariz que adquirió el caso tras el fallecimiento de la víctima, la autoridad judicial ha decidido ahora decretar su ingreso en prisión.