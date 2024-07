Nervios y emoción en las horas previas al lanzamiento del chupinazo en Pamplona

Sociedad -

sanfermines 2024

A las 12:00 en punto, todas las miradas estarán puestas en los dantzaris de Duguna dantza taldea, quienes serán los encargados de lanzar el chupinazo y dar comienzo a los sanfermines 2024.

A. S. | EITB MEDIA

publicado: 06/07/2024 07:36 (UTC+2)

última actualización: 06/07/2024 07:36 (UTC+2)

Quedan pocas horas para que el chupinazo del arranque a las fiestas de San Fermín 2024, horas de gran nerviosismo y emoción para muchos pamploneses, pero especialmente para los dantzaris de Duguna dantza taldea. Cuando las agujas del reloj de la plaza Consistorial de Pamplona lleguen a las 12:00 en punto, todas las miradas estarán puestas en los ellos, puesto que serán los encargados de lanzar el chupinazo y dar paso a los sanfermines 2024.

Aunque los dantzaris siempre han sido protagonistas este día, este año será especial, ya que, además de coincidir con su 75º aniversario, este año, tal y como señalaba Aritz Ibañez, "verán bailar a la plaza, desde la perspectiva contraria".

Según la previsión, el ambiente será fresco y puede que la lluvia acompañe en el momento del chupinazo, aunque hay poca probabilidad. No obstante, esto no será ninguna traba para miles y miles de personas que se acerquen a la plaza para vivir el gran momentico. Y los que no puedan vivir in situ el comienzo de la fiesta, podrán seguirlo en directo en ETB1 y eitb.eus, a partir de las 11:15 de la mañana.

Con el mítico "Gora Sanfermín!" y los pañuelos rojos al viento, comenzarán los sanfermines de 2024, nueve días de juerga descomunal, en los que participarán cientos de miles de personas, y ocho encierros englobados en cientos de actos festivos de todo tipo y para todos los públicos.

Cada mañana el encierro recorrerá las calles de Pamplona, que se podrán seguir por streaming en EITB. Por las tardes habrá corridas de toros y pelota, y ya por la noche la Plaza del Castillo y la Plaza de los Fueros se vestirán de música con conciertos para todos los gustos. Tampoco faltarán los míticos fuegos artificiales. Como suele ser habitual, durante estos días se podrán ver un sinfín de curiosas imágenes y las peñas de sanfermín animarán las calles pamplonesas.

Un año más, el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido máxima implicación para combatir la violencia sexual en Sanfermines. La Plaza del Castillo volverá a ser habilitada como epicentro de la sensibilización con diez profesionales en atención a víctimas harán turnos durante las 24 horas del día.

Como novedad, y por primer año, el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha un procedimiento de cálculo y certificación de la huella de carbono de los sanfermines para poder establecer un plan de reducciones factible de cara a nuevas ediciones, lo que les convertirá en las primeras fiestas del Estado en medir y certificar la huella de carbono.