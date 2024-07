La Iglesia aprueba su plan de reparación a las víctimas pese a las críticas del Gobierno español

Sociedad -

Abusos sexuales en la Iglesia

El Ejecutivo de Sánchez denuncia que el plan no ha contado con la participación de las víctimas de abusos sexuales. El plan contempla indemnizaciones económicas para los casos prescritos o en los que el agresor haya fallecido.

publicado: 09/07/2024 14:47 (UTC+2)

última actualización: 09/07/2024 15:20 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Elizak sexu abusuen biktimen erreparaziorako plana onartu du, Espainiako Gobernuaren kritikak gorabehera

La Conferencia Episcopal (CEE) ha dado luz verde este martes a su plan de reparación para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que contempla indemnizaciones económicas para los casos prescritos o en los que el agresor haya fallecido, y que ha sido dúramente criticado por el Gobierno español.

"La Asamblea Plenaria extraordinaria celebrada esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal ha aprobado las líneas que orientan la acción de la iglesia en relación a los abusos sexuales cometidos contra menores, personas, el plan de reparación integral a las víctimas y los criterios orientadores de este plan", ha informado la CEE.

El plan de los obispos se aplicará a aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido, que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y contará con reparación económica. El plan, según adelantaron los prelados la semana pasada, "implicará una personalización de la misma y un acompañamiento técnico, psicológico, médico y también espiritual".

La aprobación de este plan, anunciada la pasada semana por la CEE, tiene lugar un día después de la reunión entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y representantes de varias asociaciones de víctimas. En dicho encuentro, Bolaños aseguró que el Gobierno español exigirá a la CEE negociar un sistema de reparación que cuente con la participación de las víctimas, que sea vinculante, y que abone las indemnizaciones a cargo de esta institución.

Alegría insiste en reclamar un sistema de reparación obligatorio

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, ha insistido este martes en reclamar a la Conferencia Episcopal un sistema de reparación obligatorio y en el que participen víctimas de abusos en la Iglesia.

Alegría ha reiterado que el Ejecutivo aboga por que "se cumpla con las recomendaciones" del informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que fueron asumidas por el propio Gobierno. "No compartimos un sistema de compensación que, desde luego, no es vinculante y que además no se ha dado una participación, como ustedes conocen, a las propias víctimas", ha manifestado Alegría, que considera "fundamental la obligatoriedad" del cumplimiento de las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo.