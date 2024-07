Detenido un hombre en Ugao-Miraballes tras agredir con arma blanca a una mujer hasta en cinco ocasiones

Sociedad -

VIOLENCIA MACHISTA

La agresión tuvo lugar pasadas las 17:30 horas de este domingo en el aparcamiento de una discoteca de la localidad. La víctima presentaba cortes en el tórax y en la espalda y tuvo que ser hospitalizada. El supuesto agresor ha sido detenido por un presunto delito de intento de homicidio.

EITB MEDIA

publicado: 15/07/2024 11:40 (UTC+2)

última actualización: 15/07/2024 13:36 (UTC+2)

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 35 años este domingo en Ugao-Miraballes (Bizkaia) acusado de agredir con un arma blanca hasta en cinco ocasiones a una mujer en el aparcamiento de una discoteca. La víctima ha tenido que ser trasladada al hospital de Cruces al presentar cortes en el tórax y en la espalda.

Según ha confirmado el Departamento de Seguridad a Euskadi Irratia, por el momento no se está investigando el caso como violencia de género, ya que, según la información facilitada hasta el momento, no existe relación de pareja entre el agresor y la víctima. Las citadas fuentes han añadido que no tienen constancia del estado de la mujer ni de que si ésta continúa en el hospital.

La agresión tuvo lugar pasadas las 17:30 horas de ayer cuando una llamada alertaba a la Ertzaintza de una agresión con arma blanca sufrida por una mujer en el interior de un vehículo estacionado junto a una discoteca de la localidad de Ugao-Miraballes.

Cuando los agentes acudieron al lugar pudieron comprobar que un hombre se encontraba retenido por personal de seguridad de la discoteca tras agredir presuntamente a una mujer con un arma blanca hasta en cinco ocasiones. La víctima estaba siendo atendida en el interior de una ambulancia por cortes tanto en el tórax como en la espalda.

El supuesto agresor, que presentaba cortes en su mano, fue detenido por un presunto delito de intento de homicidio y pasará a disposición judicial.