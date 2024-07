Las txosnas de Gasteiz advierten de que no se instalarán en La Blanca si se les exige el 'ticketBAI'

Sociedad -

FIESTAS DE LA BLANCA

Así han respondido el colectivo al diputado general de Álava, Ramiro González, que dejó claro ayer que es obligatorio expedir facturas con este sistema de control fiscal también para las txosnas.

publicado: 17/07/2024 13:55 (UTC+2)

última actualización: 17/07/2024 14:20 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Jaietan txosnarik ezingo dela jarri ohartarazi dute Gasteizko Txosnek, 'TicketBAI' sistema derrigorrezkoa bada

A pocos días para el Día del Blusa y algo más de dos semanas para La Blanca, la comisión de txosnas de Vitoria-Gasteiz ha advertido de que se verán obligadas a no instalarse este año en las fiestas de la ciudad si la Diputación de Álava les exige incorporar el sistema de cobro 'ticketBAI'.

Así han respondido a las palabras del diputado general de Álava, Ramiro González, que dejó claro este martes que es obligatorio expedir facturas con este sistema de control fiscal también para las txosnas.

"El TicketBai es obligatorio en las txosnas salvo que acrediten que no lo es. No hay diferencia, la excepcionalidad está en el contribuyente. La norma establece excepciones y debe solicitarlo a Hacienda, si no es obligatorio", recalcó González.

Representantes de las txosnas de Vitoria-Gasteiz han comparecido este miércoles ante la Diputación Foral de Álava para denunciar la intención de la institución foral de obligarles a implantar el sistema Ticket Bai. Han advertido de que "la zona de txosnas está en peligro" y que, "salvo que esta situación cambie", este año no podrán instalar txosnas en las fiestas de Vitoria-Gasteiz.

Asimismo, han acusado a la Diputación de Álava de querer "equiparar las txosnas con cualquier actividad privada cuyo objetivo sea el beneficio económico" y han considerado una "injusticia y una irresponsabilidad" equiparar "modelos populares, colectivos y sociales" con empresas privadas porque puede poner en riesgo "unas fiestas populares que durante años han sido un referente".