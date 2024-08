UPN, PSN y PP condenan el boicot a la 'Bajadica del Puy' en Estella

Sociedad -

TENSIÓN EN FIESTAS DE ESTELLA

La decisión del Consistorio de no permitir una de las txosnas en la Plaza de Santiago y sacar la otra del lugar habitual ha provocado la tensión.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 03/08/2024 14:26 (UTC+2)

última actualización: 03/08/2024 14:33 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Lizarran Puyko Andre Mariaren ekitaldiari boikota egitea gaitzetsi dute UPNk, PSNk eta PPk

UPN, PSN y PP han condenado el boicot al acto festivo de la 'Bajadica del Puy' y el "acoso" contra los representantes democráticos de Estella que ha provocado su suspensión por motivos de seguridad.

El Ayuntamiento de Estella suspendió el viernes el tradicional acto del primer día de fiestas en la localidad debido a la imposibilidad de acceder a la calle Valdeallín donde se concentraban cientos de personas en favor de las txosnas.

La decisión del Consistorio de no permitir una de las txosnas en la Plaza de Santiago y sacar la otra del lugar habitual ha provocado la tensión. Los manifestantes, con pancartas de "Si no hay txosnas, no hay Bajadica" han impedido este viernes que se accediera a la citada calle.

El partido regionalista considera que se trata de "una campaña de intimidación y hostigamiento orquestada por sectores intransigentes y totalitarios que no tiene justificación".

Desde las filas de esta formación recalcan que ya advirtieron de que se podrían producir incidentes porque parte de la letra de una canción denunciada por la corporación municipal "era una incitación a actuar en este acto" de las fiestas.