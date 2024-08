La búsqueda del joven navarro desaparecido en un embalse de Soria continuará el jueves

Se trata de un vecino de Tudela de 25 años que acudió con su pareja, también tudelana. Al parecer, ambos cogieron unos pedalós, en en un momento dado, el hombre se sumergió en el agua y no volvió a salir a la superficie.

Agencias | EITB Media

publicado: 28/08/2024 21:04 (UTC+2)

última actualización: 28/08/2024 21:05 (UTC+2)

Los buceadores del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) retomarán el jueves por la mañana la búsqueda del joven de 25 años de Tudela (Navarra) desaparecido en las aguas del embalse de la Cuerda del Pozo (Soria), tras no haber tenido éxito en las inmersiones realizadas durante el miércoles.

La Guardia Civil ha advertido de que la búsqueda va a resultar "complicada", al desconocerse el punto exacto donde desapareció, ya que dentro del agua "es difícil tomar referencias".

El trágico suceso tuvo lugar en la tarde de ayer, sobre las 18:00 horas, cuando se dio aviso de que una persona había desaparecido bajo las aguas del pantano, en el entorno de la Playa Pita.

En el momento de la desaparición, el joven estaba acompañado de su pareja, una joven de 24 años, y ambos residen en Tudela, aunque trabajan en Tarazona (Zaragoza), donde son fiestas, y habían aprovechado la jornada festiva para acercarse hasta la Playa Pita.

En un momento, la pareja se adentró con una pedalina hasta la otra orilla, y a unos 500 metros aproximadamente de la zona del embarcadero, el joven se ha sumergido en el agua a darse un baño.

"No es que no supiera nadar pero tampoco sabía nadar muy bien y la chica no sabía nadar, por lo que no ha podido hacer nada más que intentar acercar la barca, pero en cualquier caso ha sido imposible ayudarle", ha indicado el subdelegado del Gobierno español en Soria, Miguel Latorre.

Se cree que el cuerpo del joven podría estar a 11 o 12 metros de profundidad.