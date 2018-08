Sociedad

El Gobierno Vasco rechaza la reforma educativa 'retrógrada' de Wert

Redacción

21/09/2012

La consejera de Educación, Isabel Celaá, ha pedido la dimisión del ministro José Ignacio Wert.

El Gobierno Vasco rechaza la reforma educativa aprobada este viernes en Consejo de Ministros, una reforma que considera "retrógrada y recentralizadora". La consejera del ramo, Isabel Celaá ha pedido, tal y como anunció la semana pasada, la dimisión del ministro José Ignacio Wert.

Según ha anunciado, utilizará todos los resortes a su alcance para oponerse a una reforma "retrógrada y vulneradora de nuestro autogobierno" y para evitar que su aplicación "deteriore la calidad de la educación en Euskadi".

El Gobierno Vasco ha expresado su "total y más firme rechazo" a esta reforma, asegurando que se trata de "una auténtica contrarreforma educativa" que, además, "incorpora el propósito descarado de recuperar para la administración central competencias que corresponden a las comunidades autónomas". Esta línea, ha adelantado que "no vamos a consentir" este "intento de recentralización", que supone "un ataque directo al Estado de las Autonomías y a nuestro autogobierno".

El Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz considera asimismo, que la reforma, frente a lo que se ha proclamado, no responde a los objetivos de mejora de la calidad de la educación y reducción del fracaso escolar, "sino a los intereses de la ideología más conservadora, que nos retrotrae a postulados de los años sesenta del siglo pasado".



"Segregar tempranamente al alumnado, establecer pruebas externas para clasificar a los centros o expulsar del sistema a quienes tienen más necesidades no es precisamente avanzar, sino retroceder", ha insistido.

Junto a las críticas, la consejera vasca de Educación ha pedido la dimisión del ministro del ramo, José Ignacio Wert, por "haber dejado claro que no es capaz de gestionar la educación". "Está claro que el ministro Wert desconoce el funcionamiento del Estado autonómico y que no tiene ningún respeto por las comunidades", ha señalado. En su opinión, debería dejar paso a otra persona "mejor cualificada" para gestionar la Educación, "capaz de dialogar y llegar a acuerdos porque la legislación educativa no puede estar cambiando cada día".