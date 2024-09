El Gobierno de Navarra reconoce a UNRWA por su trabajo y compromiso con la población palestina

Desde el 7 de octubre de 2023, UNRWA ha apoyado a más de 40 000 niños y adolescentes a través de actividades lúdicas, sesiones de apoyo a niños no acompañados y consultas psicosociales individuales y grupales. Además, acaban de finalizar la primera fase de campaña contra la polio en Gaza.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 21/09/2024 19:08 (UTC+2)

última actualización: 21/09/2024 19:08 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernuak UNRWA saritu du palestinarrekin egiten duen lanagatik

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) ha visto reconocida este sábado su labor en un acto celebrado en Tudela con motivo del Día Internacional de la Paz (21 de septiembre).

UNRWA es una Agencia de la ONU que trabaja intentando garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a las refugiadas y refugiados palestinos en países como Siria, Líbano y Jordania, y en los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania.

Esta población refugiada compone una comunidad de 5,9 millones de personas, casi una cuarta parte de la población refugiada de todo el mundo, y para atenderla la agencia cuenta con más de 1000 instalaciones, en las que están empleados alrededor de 30 000 trabajadores y trabajadoras, de los que el 99 % tiene el estatus de refugiado.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado en este acto que, "en medio de enormes dificultades", la UNRWA "ha sido la referencia para una población carente de los servicios más básicos, su salvaguarda en materia de salud, educación y servicios sociales".

Ha recordado también que se estima que la reconstrucción de casas, escuelas y hospitales en Gaza requerirá 40 000 millones de dólares, y que la rehabilitación de la salud física y mental de las más de 2 millones de personas refugiadas "será una labor de generaciones".

La directora ejecutiva de UNRWA en España, Raquel Martí, ha agradecido durante su intervención el apoyo del Gobierno de Navarra y de la ciudadanía de la región, desde que la agencia empezara a trabajar en la Comunidad Foral en 2006.

Desde el 7 de octubre de 2023, ha explicado, UNRWA ha apoyado a más de 40 000 niños y adolescentes a través de actividades lúdicas, sesiones de apoyo a niños no acompañados y consultas psicosociales individuales y grupales. UNRWA y sus socios han terminado recientemente también una primera fase de campaña contra la polio en Gaza: la Agencia ha conseguido inocular la vacuna a más de 558 000 niños menores de 10 años en toda la Franja.

Ha trasladado un mensaje en nombre del personal de la Agencia, en el que ha solicitado a los presentes que "no se acostumbren a lo que está pasando en Gaza", para que no se vuelva "algo aceptable".

"No dejen de hablar de Gaza, no dejen de hablar de Palestina, no aparten la mirada, aunque duela y sigan apoyando a las personas que, como mis compañeros y compañeras, están allí dejándose la vida", ha terminado Martí.