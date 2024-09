150 músicas califican de "muy grave" que Sardui niege la discriminación de género en la música

Creen que las declaraciones del cantante de Gatibu "ignoran la realidad de muchas mujeres y minimizan todos los obstáculos estructurales" a los que deben hacer frente. "No hay más ciego que el que no quiere ver". Firman el texto Izaro Andrés, Olatz Salvador, Aiora Renteria o Josune Arakistain.

publicado: 24/09/2024 08:10 (UTC+2)

última actualización: 24/09/2024 08:10 (UTC+2)

"Por suerte, en el gremio musical no ha existido (discriminación) o yo no he visto eso. Es verdad que no hay tantas mujeres trabajando, pero no ha habido jamás discriminación", así de rotundo se mostró el cantante de Gatibu, Alex Sardui, en una entrevista concendida a eldiario.es.

Las declaraciones han provocado el enfado de las mujeres feministas y disidentes de género que trabajan en el ámbito musical de Euskal Herria, y han decidido publicar un comunicado para denunciar esa postura (han creado un perfil en la red social Instagram bajo el perfil @lauzpabost_). Según denuncian, la negación de la discriminación de género es "muy grave", y admiten estar "hartas". "No hay más ciego que el que no quiere ver", subrayan.

