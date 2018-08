Sociedad

Secuestro de un bebé

Bengoa afirma que la seguridad del Hospital Donostia 'no ha fallado'

Redacción

25/09/2012

Una mujer con problemas mentales ha raptado esta madrugada en el Hospital Donostia a un recién nacido aprovechando que sus padres dormían.

El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha asegurado hoy que no han fallado los sistemas de seguridad del Hospital Donostia de San Sebastián, del que una mujer se ha llevado durante una hora a un bebé, y ha opinado que el secuestro del bebé en Donostia podría haberse producido "en la calle, en un bar, o en dónde sea".



Una mujer con problemas mentales ha raptado esta madrugada en el citado centro médico a un recién nacido aprovechando que sus padres dormían, aunque tanto ella como el bebé han sido localizados una hora después en perfecto estado de salud.



Bengoa ha descartado que se vaya a abrir una investigación para determinar si han fallado los protocolos de seguridad del

hospital al defender que "el proceso de seguridad interna y externa ha funcionado".



"Ha sido la suma de circunstancias de una persona enferma, que hace un gesto enfermo y aprovecha que dos padres están durmiendo para robar ese bebé, de la misma forma que lo podría robar en la calle, en un bar o en donde sea. Por lo tanto, no hay fallo", ha opinado.



Bengoa ha señalado que la presunta ladrona llevaba "unos días dando vueltas" por el hospital y días antes ya se le había pedido desde el centro que lo abandonase y no regresase al mismo.