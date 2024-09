Libertad condicional para Paco Larrañaga, quien estuvo condenado a pena de muerte en Filipinas

Se encontraba en tercer grado desde 2016 y el juez de la Audiencia Nacional ha aceptado la libertad condicional alegando buena conducta.

Agencias | EITB Media

publicado: 25/09/2024 19:38 (UTC+2)

última actualización: 25/09/2024 19:38 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Baldintzapeko askatasunean da Paco Larrañaga, Filipinetan heriotz zigorra ezarritako euskal jatorriko presoa

La Audiencia Nacional (AN) ha concedido la libertad condicional a Paco Larrañaga, el preso de origen vasco que fue condenado a pena de muerte en Filipinas en 2004 por el secuestro, violación y asesinato de dos hermanas. Larrañaga fue trasladado al Estado en 2009, después de que Filipinas aboliera la apena de muerte y firmara con España un tratado para el traslado de presos.

El secuestro, violación y asesinato de las hermanas Marijoy y Jacqueline Chiang ocurrió en 1997 en la ciudad filipina de Cebú. Paco Larrañaga fue detenido y condenado a cadena perpetua junto a cinco jóvenes filipinos más. Sin embargo, en 2004 el Tribunal Supremo de ese país elevó la condena a la pena de muerte.

Larrañaga, hijo del ex pelotari Manuel Larrañaga, aseguró en su día que el día del crimen no se encontraba en Cebú, sino en Manila, y denunció que no se le dejó testificar en su defensa.

Tras la abolición en 2006 de la pena de muerte en Filipinas y la firma de un tratado con España para el traslado de presos en 2007, Larrañaga pudo abandonar la cárcel de Manila para cumplir el resto de la condena en el Estado. En ese momento, la Audiencia Nacional convirtió su pena en una condena de 40 años, porque en España no existe la cadena perpetua. Larrañaga ha cumplido más de la mitad de esa condena.

Paco Larrañaga cumplía condena en la cárcel de Martutene (San Sebastián). Su fecha de libertad definitiva está fijada para el 28 de septiembre de 2034, aunque desde 2016 estaba clasificado en tercer grado, el paso previo a conseguir la libertad condicional. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha acordado esta medida con el visto bueno de la Fiscalía, alegando su buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social.