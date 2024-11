El Movimiento Feminista llama a manifestarse el 25N bajo el lema "La vergüenza va a cambiar de bando"

Según sus portavoces, se trata de "múltiples violencias, pero una sola raíz". "No venimos a decir nada nuevo, llevamos años reivindicando las mismas cosas, y desgraciadamente los cambios son muy lentos", lamenta el movimiento. "Es el momento de asumir responsabilidades", han proclamado.

publicado: 14/11/2024 17:08 (UTC+1)

última actualización: 14/11/2024 17:10 (UTC+1)

El 25 de noviembre, día contra la violencia hacia las mujeres, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha convocado manifestaciones en todas las capitales y también en los pueblos.

Bajo el lema "La vergüenza va a cambiar de bando", las principales movilizaciones partirán desde la plaza San Antón de Vitoria-Gasteiz (19:00 horas), la plaza Sagrado Corazón de Jesús de Bilbao (19:00), la plaza del Castillo de Pamplona (20:00), el Boulevard de Donostia-San Sebastián (19:00) y frente a la Casa del Pueblo de Baiona (18:30).

En su comparecencia de hoy, las portavoces del movimiento feminista han recordado a las cinco mujeres asesinadas en Euskal Herria en 2024.

"En el día a día tenemos totalmente normalizadas las agresiones, las violaciones, el miedo, los asesinatos...", han denunciado. Han añadido que "este sistema heteropatriarcal, capitalista y colonial adopta nuevas formas para perpetuarse".

"El preocupante aumento de la violencia sexual, la violencia económica, las limitaciones y situaciones de irregularización, el aumento de los discursos de odio, el estigma social, el tratamiento violento de los casos de violencia machista en los medios de comunicación, la desigual distribución de los cuidados, la misoginia en las redes sociales y el acoso anónimo no son casos aislados y forman parte de una violencia sistémica con graves consecuencias para la salud física y psicológica de las mujeres", han subrayado.

Según sus portavoces, se trata de "múltiples violencias, pero una sola raíz". "No venimos a decir nada nuevo, llevamos años reivindicando las mismas cosas, y desgraciadamente los cambios vienen muy lentos", han lamentado el movimiento. "Es el momento de asumir responsabilidades", han proclamado.

"Sois un problema quienes dudáis de nuestra palabra cuando sufrimos una agresión; sois un problema cuando no cortáis chistes y comentarios entre amigos; sois un problema cuando hemos sufrido alguna agresión y la justificáis y nos culpáis; sois un problema cuando señaláis la agresión, pero no corregís vuestros comportamientos; sois un problema cuando no asumís ninguna responsabilidad ante la violencia que las feministas venimos denunciando durante años", han reprochado.

"La mayoría de los hombres seguís teniendo complicidad, justificación y falta de compromiso para erradicar y denunciar la violencia machista; el mensaje para vosotros es directo: si no sois la solución, sois el problema", han destacado.

En su comparecencia también han señalado que los medios de comunicación juegan un papel importante en la reproducción de la violencia, "culpando a la víctima, opinando en las tertulias con total legitimidad y sacando a relucir detalles morbosos en cada caso".

Por último, han advertido de que "aunque hoy en día las redes sociales pueden ser un medio de protección, también sirven para difundir mensajes falsos de forma rápida, insultar y para controlar los cuerpos". Han añadido que la violencia está adquiriendo nuevas formas en el espacio virtual y que también en estos espacios tendrán que repensar herramientas de autodefensa.