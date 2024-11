Medios, entidades y empresas abandonan X avivando el debate sobre la red social de Musk

El diario británico 'The Guardian' y el catalán 'La Vanguardia' y el equipo de fútbol alemán St. Pauli, entre otros, han anunciado que dejan la red social. Por el contrario, la Comisión Europea ha dicho que seguirá "activa" en X.

publicado: 14/11/2024 18:26 (UTC+1)

última actualización: 14/11/2024 19:15 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Zenbait hedabidek, erakundek eta enpresak X utzi dute Musken sare sozialari buruzko eztabaida areagotuz

Diferentes medios de comunicación, entidades, empresas, instituciones y políticos han abandonado X en las últimas horas, hecho que avivado el debate social sobre la red capitaneada por el multimillonario Elon Musk. Las rupturas más sonadas han sido las protagonizadas por el diario británico The Guardian y el catalán La Vanguardia.

Otras cuentas influyentes, como la de la actriz Jamie Lee Curtis y el periodista Don Lemon también han decidido abandonar la plataforma luego de la reelección de Donald Trump, alegando que esta red social promueve la extrema derecha y expresando preocupación por la relación de Elon Musk, dueño de la red, con el presidente electo.

Wired informó el 8 de noviembre, citando entrevistas con antiguos usuarios de X, que los seguidores de la estrella Taylor Swift también dejaron la plataforma tras las elecciones, alegando que, bajo la propiedad de Musk, X se convirtió en un "infierno".

Preguntada por el debate en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha afirmado "es un tema controvertido". "Yo misma he dado el traslado hacia otra red alternativa, pero he decidido mantenerme en Twitter. No tengo la respuesta a esta cuestión", ha respondido. Sin embargo, su formación, Sumar, ha anunciado que se incorpora a Bluesky, si bien ha matizado que seguirá publicando en X "un tiempo, con el objetivo de hacer llegar nuestro mensaje y desmentir los bulos de la derecha y la extrema derecha".

"¿Hay que dejar X? Me parece muy respetable hacerlo como posición individual, pero como posición política creo que es un error", ha expresado por su parte Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno español. Para Iglesias, es una red social "llena de toxicidades", pero cree que, "políticamente, es más eficaz hacerle frente".

Alberto Garzón, exministro de Consumo y exlíder de Izquierda Unida, también se ha posicionado al respecto: "Pensé muchas veces en dejar esta red social -y otras-, y llegué a la conclusión de que, si lo hiciera, personalmente viviría mucho mejor. Sin embargo, creo que el espacio de discusión política, aun cuando es privado y feo, hay que disputarlo. Nuestro mensaje tiene que existir".

"Yo no me voy a ir de aquí. No voy a dejar de luchar. Sé que mi vida sería mucho mejor si dejase esta red. Pero mis causas son más importantes que mi vida. Así que aquí seguiré. No pienso ceder este espacio solo para quienes intoxican o difaman", ha afirmado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un comentario publicado en X.

Enric Sierra, La Vanguardia: 'Nos hemos ido de X porque esta red ya no es fiable, no tiene ninguna veracidad' Enric Sierra, La Vanguardia: 'Nos hemos ido de X porque esta red ya no es fiable, no tiene ninguna veracidad' 2:02

La Comisión Europea seguirá en X

Por su parte, la Comisión Europea ha dicho este jueves que seguirá "activa" en la red social X, antes Twitter, aunque se mantendrá vigilante de la evolución en una plataforma a la que ya canceló campañas publicitarias el pasado otoño por la falta de medidas contra el riesgo de desinformación.

"La Comisión Europea usa las redes sociales a su disposición para llegar a audiencias clave con las que comunicar sobre temas en el corazón de Europa. X es una de las 15 redes en las que la Comisión está activa y tiene cuenta", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Economía Digital, Thomas Regnier.

De este modo, Regnier ha confirmado que la posición comunitaria es la de mantenerse en la polémica red, aunque ha "tomado nota" y "no hará comentarios" sobre la decisión del diario británico The Guardian y del catalán La Vanguardia de romper con X por considerarla una plataforma "tóxica" al servicio de su propietario, Elon Musk, que la utilizado para "moldear el discurso político" de la ciudadanía.

"Vigilamos todo, hacemos análisis regulares, y hemos abierto otras cuentas recientes en otras plataformas", ha añadido Regnier, en referencia a perfiles de la Comisión en Bluesky o Mastodon, para incidir en que los servicios comunitarios siguen "atentos" al desarrollo de la situación.

El St.Pauli se va

Por el contrario, el St. Pauli, décimo sexto en la clasificación de la Bundesliga alemana, ha anunciado también que abandona la red social X por haberse convertido desde la llegada de su nuevo propietario, Elon Musk, en una plataforma amplificadora del odio, así como por su posible influencia en las próximas elecciones anticipadas del 23 de febrero en Alemania.

"Cabe suponer que X también promoverá contenidos autoritarios, inhumanos y de extrema derecha en la campaña de las elecciones al Bundestag y manipulará así el discurso público", ha advertido el St. Pauli.

El "abuso político", rasgo clave de X

Un estudio realizado con datos de nueve países, entre ellos España, y publicado este jueves en la revista científica Nature Communications sugiere que el "abuso político" en la red social X es un fenómeno global, generalizado y trasversal, y las personas que se desvían de las normas de su partido son tratadas rápidamente como si fueran enemigos políticos.

"El abuso político es un rasgo clave de la comunicación política en la plataforma X y, tanto si se es de izquierdas como de derechas, es igual de común ver a usuarios políticamente comprometidos abusando de sus oponentes políticos, en un grado similar, y con poco espacio para los moderados", concluye el trabajo.

A pesar de ello, expertos en comunicación tienen dudas sobre si abandonar X por la proliferación de contenidos desinformativos es una decisión acertada ya que dejaría el campo libre a los bulos, aunque también dicen que estar ahora en la red propiedad de Elon Musk "es irrelevante".

Un planteamiento que traslada Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra, quien cuestiona que sea una decisión "inteligente" dejar esta plataforma que nació como Twitter en 2006, ya que quedaría "totalmente contaminado" por los discursos desinformativos.

Otra experta en redes sociales y desinformación, la periodista Carmela Ríos, coincide con Salaverría en que estas plataformas "no son una buena forma de obtener tráfico, es muy pequeño" para los medios de comunicación, pero también defiende que "sería muy empobrecedor" cerrar la puerta a esta vía.

La periodista apunta más a la regulación de las redes y ve increíble que la UE haya permitido que en X "se exalten ideologías que por ley están prohibidas, como son el nazismo o los fascismos" y que siga impune una compañía "que se salta a la torera día sí y día también todas las reglas de los servicios audiovisuales".