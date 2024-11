Euskadi invertirá cinco millones para mejorar la prevención de catástrofes, con un radar nuevo

También se adquirirán 120 sensores de pluviometría, 150 de temperatura y 40 cámaras adicionales de observación ambiental, además del acceso a sistemas satelitales.

El Consejo del Gobierno Vasco aprobará en las próximas semanas una partida de cinco millones de euros para modernizar el servicio de meteorología y las capacidades de prevención de catástrofes, con un nuevo radar que sustituya al de Kapildui (Álava).

Además del radar nuevo que sustituya al de Kapildui (que detecta las precipitaciones que se acercan a Euskadi), se comprarán 120 sensores de pluviometría, 150 de temperatura y 40 cámaras adicionales de observación ambiental, más el acceso a sistemas satelitales, ha anunciado el lehendakari, Imanol Pradales.

El lehendakari ha respondido a una pregunta de Vox sobre cómo mejorar la respuesta institucional frente a los fenómenos meteorológicos extremos, tanto de infraestructuras de prevención como de alertas a la población.

Pradales ha reprochado a Vox que no crea en el cambio climático y tampoco en sus consecuencias, y que use esta tribuna para hablar de una Dana (de Valencia) que es consecuencia de lo que el partido que preside Santiago Abascal "niega. Su demagogia y populismo no tienen fin", ha denunciado.

El lehendakari ha sostenido que tras las terribles inundaciones de 1983, que segaron la vida en Euskadi de 34 personas, en la Comunidad Autónoma Vasca "llevamos 41 años perfeccionando un sistema de emergencias que asegure una rápida y efectiva respuesta. No estamos libres de una catástrofe, pero estamos preparados para afrontarla".