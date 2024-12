La Ertzaintza abrió en 2021 unas segundas diligencias contra el presunto asesino de Leonor

La mujer asesinada en Pasaia denunció a su pareja en 2020, y un juzgado emitió una orden de alejamiento para el hombre machista. Casi un año y medio después, en junio de 2021, la Ertzaintza abre un nuevo atestado por quebrantamiento de la medida cautelar. Aquel expediente fue finalmente archivado.

publicado: 03/12/2024 13:06 (UTC+1)

última actualización: 03/12/2024 13:47 (UTC+1)

La Ertzaintza abrió en junio 2021 diligencias por un nuevo episodio de violencia de género contra el presunto asesino de Leonor, la mujer asesinada el pasado sábado en Pasaia (Gipuzkoa), según ha informado este martes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

En concreto, el hombre machista quebrantó la orden de alejamiento que tenía vigente con el consentimiento de la víctima, quién le denunció por malos tratos y amenazas en enero de 2020. Se desconocen los motivos por los que la mujer no quiso, aquella vez, interponer denuncia contra su expareja. El expediente se archivó en enero de 2022, al manifestar la víctima que no hubo "incidentes reseñables". No obstante, aquel hombre ha acabado asesinando a Leonor casi tres años después.

