Pirotecnia en Nochevieja: de la prohibición en San Sebastián y Pamplona, a la precaución en Vitoria y Bilbao

Las capitales guipuzcoana y navarra prohíben su uso en la vía pública, mientras que en Vitoria se permite durante el primer cuarto de hora del año, y en Bilbao se pide responsabilidad en su uso.

publicado: 29/12/2024 10:01 (UTC+1)

última actualización: 29/12/2024 10:01 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Piroteknia Urtezahar gauean: debekua Donostian eta Iruñean, eta arduraz jokatzeko eskaera Bilbon eta Gasteizen

Como todos los años, la llegada de la Navidad y el Año Nuevo traen consigo celebraciones por todo lo alto que en algunos casos, unidos a la pirotecnia, han provocado algún que otro incidente grave.

Así, los ayuntamientos tienen ordenanzas para regular el uso de ese tipo de material durante estas festividades a fin de evitar males mayores.

En las capitales la consideración es desigual. El Ayuntamiento de San Sebastián recuerda la normativa aplicable en estos casos, como la ordenanza sobre el civismo, donde se prohibe lanzar estos elementos desde la vía pública, con sus respectivas multas. La capital gipuzkoana recuerda igualmente que su mal uso puede causar graves problemas.

En Pamplona, el artículo 20 de la ordenanza sobre promoción de conductas cívicas y protección de espacios públicos, sobre ruidos, prohibe expresamente "disparar petardos, cohetes, bengalas y toda clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios, sin autorización municipal".

En Vitoria, por su parte, el Ayuntamiento pretende compaginar la celebración del Año Nuevo con la Ordenanza municipal contra el Ruido y las Vibraciones, que protege el descanso de las personas. Por eso, propone un espacio de 15 minutos en los que tolerará al lanzamiento de material pirotécnico. Pasado ese tiempo, se podrá intervenir policialmente.

Bilbao es la más laxa en este tema. No hay una normativa específica sobre este asunto, pero, en estas fechas, el Ayuntamiento recomienda directamente no usar pirotecnica, pues puede provocar incendios y poner en riesgo la seguridad de las personas. Además, recuerda que la Policía Municipal de Bilbao realiza un control exhaustivo para evitar la venta no autorizada de material pirotécnico, tanto en establecimientos como en la calle.