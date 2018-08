Sociedad

PUEDEN CAUSAR DAÑOS

Pediatras aconsejan limitar el tiempo de los niños ante las pantallas

Redacción

09/10/2012

Estos informan de que una exposición excesiva puede provocar daños en su desarrollo físico y cognitivo a largo plazo.

Los pediatras han pedido a las autoridades sanitarias británicas que limiten el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas de televisión o los ordenadores, pues provocan daños en su desarrollo.



Un niño británico dedica de media unas seis horas al día a estas actividades mientras está en su casa, afirma el doctor Aric Sigman, a lo que habría que sumar el tiempo que pasa frente a las pantallas de los ordenadores mientras está en el colegio. Mientras que en Norteamérica esta media roza las ocho horas diarias.



Según Sigman, el daño cerebral más grave se produce durante los tres primeros años de vida de los niños, ya que en ese momento es cuando más necesitan interactuar con sus padres y no con una máquina.



Además, el riesgo de sufrir obesidad y problemas cardíacos se incrementa considerablemente a partir de las dos horas diarias de sedentarismo.



Sigman sugiere así que las autoridades sanitarias británicas fijen un límite de dos horas diarias para los niños entre 3 y 16 años, mientras que los menores de 3 años no deberían estar en contacto con estos dispositivos en absoluto.



En Estados Unidos, Canadá y Australia se han establecido recomendaciones en cuanto al número de horas que los niños deberían pasar frente a las pantallas, pero no así en el Reino Unido, una situación que "preocupa" a los médicos pediatras.