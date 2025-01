El juez decano de Bilbao niega ataques al euskera de la judicatura

Afirma que tienen una "postura muy abierta" con la lengua, y que si solventan dos trabas, a lo largo de 2025 podrían celebrarse juicios "íntegramente en euskera".

publicado: 12/01/2025 11:31 (UTC+1)

última actualización: 12/01/2025 11:31 (UTC+1)

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha negado ataques al euskera por parte de la judicatura que, en su opinión, mantiene una "postura muy abierta" con la lengua vasca. Además, ha afirmado que, de solventarse dos trabas del proyecto piloto, a lo largo de 2025 podrían celebrarse juicios "íntegramente en euskera". El representante de los jueces de Bilbao se ha pronunciado de esta forma tras las críticas a la sentencia del TSJPV que ha ratificado la repetición de una OPE para la estabilización de plazas al considerar que la exigencia de perfiles lingüísticos de euskera son desproporcionados y vulneran el derecho de acceso en condiciones de igualdad de los ciudadanos. En una entrevista en Radio Euskadi, Uriarte ha asegurado que, en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y en la Administración de Justicia, en general, existe una postura "muy abierta de cara al euskera" y no hay "ninguna actitud" en contra de la lengua vasca.

"A veces se ha dicho que somos jueces y juezas antieuskera o vamos contra el mismo, eso no es verdad, pero tampoco podría ser. Eso es imposible que pase, nosotros no nos organizamos nunca ni se pasa una instrucción de que tenemos que decidir contra el euskera. Es imposible que pase, como no decidimos contra ninguna otra causa", ha explicado . Según el decano de los jueces de Bilbao, se trata de una serie de procedimientos planteados en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, "que es la que controla a las Administraciones públicas", en los que "se pone en juego distintos intereses".

Según ha añadido, en estos procedimientos, "se ponen en contradicción distintos intereses: el derecho a la protección del euskera o el derecho al trabajo". "En algunos casos, como en la sentencia, lo que se decide, en este caso, es que los requisitos que se exigen para proteger el euskera en la administración pública son excesivos para el puesto en concreto y cede ese requisito en virtud del derecho al trabajo de alguien que está reclamando", ha explicado.

Aner Uriarte ha afirmado que ve estas resoluciones "desde un punto de normalidad". "No veo ninguna especie de ataque por parte nuestra hacia el euskera, ni mucho menos", ha señalado.

Según ha argumentado, el euskera es una lengua oficial en Euskadi, y "en la medida de lo posible, intentamos que quien quiera acceder en euskera a la Administración de justicia, lo haga sin problemas".

Juicios en euskera

El juez decano de Bilbao también se ha referido al proyecto piloto para la celebración de juicios en euskera puesto en marcha por el TSJPV. Según ha explicado, en la actualidad, hay nueve magistrados "dispuestos a realizar juicios en euskera sin traductor". El proyecto ha recibido "una colaboración del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, de algunos sindicatos como ELA" e "incluso la Abogacía del Estado está muy de acuerdo con esta idea". Ha advertido, no obstante, que se deben solventar "dos obstáculos", entre ellos el hecho de que "no se puede dirigir una demanda al juez que quiera hacerlo en euskera, simplemente porque hay que salvar el juez ordinario predeterminado por ley" ya que hay "una serie de normas para que todo procedimiento llegue a un compañero o compañera en concreto sin que nadie pueda decidir". El segundo obstáculo se refiere a que "todas las partes que intervengan en el procedimiento deben saber euskera", porque si no, "podría haber un problema". En caso de solventarse ambas trabas, "probablemente, a lo largo de este año se puedan celebrar juicios íntegramente en euskera". Además, ha destacado que algunos magistrados siguen euskaldunizándose y las nuevas promociones de jueces vascos tienen "un dominio mayor de euskera". "Yo aventuro en el medio-largo plazo, una mejora de la situación en este sentido", ha señalado.