El Superior exige la repetición de una OPE de Bizkaia por los "desproporcionados" requisitos de euskera

publikatuta: 2025/01/10 10:26 (UTC+1)

azken eguneratzea: 2025/01/10 10:46 (UTC+1)

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que el examen para 77 puestos de trabajo para la Diputación de Bizkaia se debe realizar de nuevo porque la exigencia de euskera era "excesiva".

Afirma que las exigencias de euskera de la Diputación son excesivas porque suponen la exclusión del castellano, por lo que no garantiza el derecho de todos los ciudadanos que quieran presentarse a esta convocatoria.

Un juzgado de Bilbao dictaminó que el perfil lingüístico era excesivo para cubrir puestos de trabajo en el ámbito administrativo y la Diputación de Bizkaia presentó un recurso. Ahora se ha conocido que este recurso ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia, por lo que, de no haber cambios, habría que volver a realizar los exámenes.

Una sentencia que "duele"

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha denunciado que los tribunales "tratan al euskera como si tuviera la misma fortaleza del castellano" a través de sentencias que anulan cláusulas, condiciones o requisitos sobre el euskera, cuando es "una lengua minorizada que necesita de una discriminación positiva".

"He tenido conocimiento de esa sentencia y no estamos de acuerdo. Nos duele, porque considera que el euskera tiene la misma fuerza que el castellano, cuando es una lengua minorizada y, por lo tanto, necesita de una discriminación positiva. Están tratando al euskera como si tuviera la misma fortaleza del castellano, y no es así", ha insistido.