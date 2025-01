Diez equipos de fútbol sala femenino acusan a un árbitro de comportamiento "inapropiado e invasivo"

Lo acusan de tener "actitudes que generan incomodidad" y de "vulnerar la protección de datos", obteniendo información personal de sus fichas. Por lo tanto, piden a la Federación de Fútbol de Bizkaia que no vuelva a arbitrar sus partidos.

Agencias | EITB Media

publicado: 15/01/2025 18:30 (UTC+1)

última actualización: 15/01/2025 19:01 (UTC+1)

Las jugadoras de diez equipos femeninos de fútbol sala han solicitado a la Federación Vizcaína de Fútbol que un árbitro, al que acusan de tener un comportamiento "inapropiado e invasivo", no vuelva a pitar sus partidos.

En el comunicado que han enviado a la Federación y que han firmado las capitanas en nombre de las plantillas, han expresado su "preocupación ante una situación inaceptable que se está produciendo y está afectando directamente al respeto y bienestar de las jugadoras de la liga territorial femenina de fútbol sala".

Las firmantes acusan al árbitro J. V. de "actitudes hacia los equipos femeninos que han generado incomodidad entre varias jugadoras". Sostienen que "ha contactado e intentado contactar con jugadoras de diversos clubes a través de redes sociales, pudiendo obtener sus datos de las fichas federativas". Entienden que se trata de un comportamiento "inapropiado e invasivo" y que "vulnera la protección de datos".

"Nos preocupa especialmente que se esté aprovechando de su posición para obtener información personal de las fichas federativas, como nuestros nombres, y utilizarla para contactarnos a través de redes sociales", recalcan en el comunicado.

Apuntan que no se trata de "un caso aislado, ya que diversas jugadoras de varios clubes de la liga han señalado comportamientos similares".

Por todo ello, las jugadoras piden que J. V. "no arbitre a los equipos femeninos de la Liga territorial de fútbol sala por el bienestar emocional de las jugadoras, por el respeto hacia todas nosotras y por la falta de profesionalidad". Reclaman también que "se tomen medidas preventivas y que se establezcan protocolos claros para proteger ante comportamientos similares".

El vicepresidente de la Federación Vizcaína, José Ángel Labrador, ha explicado que el árbitro ha sido "apartado" y no dirige partidos, pero que no han "podido sancionarle porque no hay denuncia como tal" hacia él.