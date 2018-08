Sociedad

La marea negra del 'Prestige', a juicio 10 años después

16/10/2012

En la primera jornada, el Ministerio Fiscal ha reclamado indemnizaciones que suman más de 4.000 millones de euros. La defensa del capitán duda de que vaya a tener un juicio "justo".

A punto de cumplirse una década de la 'marea negra' provocada por el hundimiento del petrolero Prestige, este martes ha comenzado en A Coruña el juicio por la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido Galicia, en el que están imputadas cuatro personas, para las que se piden penas de entre 4 y 12 años de prisión, pero ningún responsable político.

Así, este martes ha arrancado la vista oral para delimitar las responsabilidades de la 'marea negra', y, en esta primera jornada, el tribunal ha fijado las indemnizaciones definitivas que se reclamarán por la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido Galicia. En principio está previsto que el juicio se prolongue hasta finales de mayo de 2013, aunque los interrogatorios a los acusados no se iniciarán hasta el 13 de noviembre, coincidiendo con el décimo aniversario del siniestro.

Los acusados



Están acusados en este proceso el capitán del barco, el griego Apostolos Manguras, de 77 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia; los mismos delitos que se les imputan a otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas. Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.

En el banquillo de los acusados también se sentará José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.

La Fiscalía solo pide penas de cárcel para el capitán del buque, aunque las acusaciones particulares ejercidas por diversos colectivosreclaman prisión para todos los imputados, con condenas que van desdelos 4 a los 9 años.

La defensa del capitán duda de que el juicio sea "justo"

El abogado del capitán del Prestige ha pedido la suspensión del juicio y el sobreseimiento de la causa en lo que se refiere a la acusación por un delito contra el medio ambiente contra Apostolos Mangouras. Además, ha puesto en duda que España pueda garantizar a su cliente un juicio "justo".



El abogado del jefe de máquinas, por su parte, plantea su renuncia o una "retribución adecuada" para mantener su defensa.

Más de 300 personas vuelven a clamar "Nunca Máis a una marea negra"

Diezaños después de la catástrofe del 'Prestige' y coincidiendo con elinicio del macro juicio, más de 300 personas se han concentrado a laspuertas del edificio para volver a clamar "Nunca Máis a una marea negra"y para exigir que de este proceso "no haya lugar a ninguna impunidad",exigiendo asimismo responsabilidades políticas de los entonces gobernantes.



Denuncian la ausencia de responsables políticos

La ONG ecologista Greenpeace ha denunciado la ausencia de responsables políticos en el banquillo de los acusados, como Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno y encargado de coordinar y gestionar la crisis, y los exministros Francisco Álvarez Cascos (Fomento), Jaume Matas (Medio Ambiente), Miguel Arias Cañete (Pesca) y Ana Pastor (Sanidad), entre otros.



Valoración de daños

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners MutualInsurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnizaciónde Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.

El Ministerio Fiscal ha reclamado en la primera jornada del juicio por la 'marea negra' provocada por el hundimiento del petrolero 'Prestige' en 2002 indemnizaciones por los daños causados que suman más de 4.000 millones de euros, una cantidad notablemente superior a la solicitada inicialmente.

En total, dicho informe, que la Fiscalía considera "uno de los más completos estudios mundiales de evaluación del daño ambiental", cuantifica la catástrofe causada por el vertido de 64.000 toneladas de fueloil pesado en 4.121,64 millones, frente a los 2.233,76 reclamados inicialmente.

El juicio, en datos



Dadas las dimensiones "macrojuicio", el mayor de la historia judicial de Galicia, con 2.128 partes personadas, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores, la Audiencia Provincial de A Coruña se ha visto obligada a habilitar elrecinto multiusos Expocoruña para celebrar la vista oral.

El hundimiento del Prestige

En noviembre de 2002, el petrolero Prestige, un monocasco construido en 1976 con una eslora equivalente a dos campos de fútbol y que iba cargado con 77.033 toneladas de fuel de baja calidad, con bandera de Bahamas, se partió en dos después de zozobrar frente a las costas gallegas debido a la rotura de uno de los tanques durante un fuerte temporal.

Dos helicópteros acudieron a sus proximidades y evacuaron a 24 de los 27 tripulantes -24 filipinos, dos griegos y un rumano- de manera que permanecieron a bordo el capitán Manguras, que fue detenidos y posteriormente liberado tras ser depositada una fianza de 3 millones de euros, así como el primer oficial y el jefe de máquinas.

El buque, procedente de San Petersburgo (Rusia) y que se dirigía a Gibraltar a la espera de conocer su destino definitivo, fue remolcado tras el accidente lejos de la costa gallega, en lugar de ser llevado a puerto. Finalmente, sobre las 08.00 horas del día 19 se partió en dos y poco más de tres horas después se hundió a unas 133 millas náuticas (246 kilómetros) de Fisterra (A Coruña) y a 3.600 metros de profundidad.

La 'marea negra' desprendida durante su errática singladura de casi seis días afectó principalmente a las costas gallegas, pero llegó hasta Francia y perjudicó también, en menor medida, a la costa vasca.