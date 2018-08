Sociedad

NAVARRA

Incendio en el garaje de un bloque de viviendas de Villava

Redacción

24/10/2012

Se ha declarado en torno a las 02:30 horas en un vehículo que se encontraba aparcado. Los bomberos trabajan aún en las labores de remate y ventilación.

Un incendio, que no ha provocado heridos ni intoxicados, se ha declarado esta pasada madrugada en un bloque de viviendas de la calle Bideburua de Villava, donde los bomberos trabajan aún en las labores de remate y ventilación.



Los bomberos han controlado rápidamente el incendio y han logrado que las llamas no afectaran a otros coches. Sin embargo, las instalaciones se han visto afectadas por el intenso calor generado y el humo.



El fuego, que ha tenido su origen en torno a las 2:30 horas en un vehículo que se encontraba aparcado en el garaje del número 8 de la citada calle, ha generado una gran cantidad de humo.



Según han informado fuentes del Gobierno foral, los vecinos del inmueble no han sido desalojados. La Policía Municipal de Villava investiga las causas del incendio.