Sociedad

El drama de los desahucios

Desahucian a una familia con dos hijos de 7 y 11 años en Galdakao

Redacción

29/10/2012

El hombre ha tenido que ser trasladado al hospital de la localidad, por una crisis de ansiedad. La Ertzaintza ha abierto diligencias a dos de las personas concentradas, por insultar a los agentes.

Una familia con dos hijos de 7 y 11 años de edad ha sido desahuciada este lunes por la mañana en Galdakao (Bizkaia). Tras el desahucio, el hombre ha tenido que ser trasladado al hospital por una crisis de ansiedad.



Una veintena de personas aguardaba en la puerta del domicilio en protesta por el desahucio de José Luis y Lara, por lo que la Ertzaintza ha tenido que abrir un cordón de seguridad para que la delegación judicial pudiera hacer entrega de la notificación de desalojo a los afectados.



La Ertzaintza ha abierto diligencias a dos de las personas concentradas por insultar a los agentes, con quienes ha habido algún forcejeo, han apuntado fuentes del Departamento del Interior.



Un caso atípico



El caso de José Luis y Lara es atípico y ha conmocionado a la localidad vizcaína. Tenían dos viviendas, eran dueños de una empresa de transporte y su sueldo les daba para una vida desahogada, pero ahora lo han perdido todo y deben 600.000 euros a Kutxabank.

Stop Desahucios Bizkaia convocó una acción ciudadana para intentar evitar hoy el desahucio, pero luego la desconvocó. Finalmente, varias decenas de personas se han presentado ante el domicilio de la familia para intentar parar el desahucio, sin éxito.



Lara ha explicado su caso ante las cámaras de ETB poco antes de que el desahucio se llevara a cabo: "Mi marido empezó con un camión, fue subiendo y el dinero fue reinvertido hasta llegar a los ocho camiones. Cuando llegó la crisis hubo un bajón, pero como decían que serían dos años, para aguantar y para que las otras ocho familias no se tuvieran que ir a la calle, hipotecamos las viviendas. Al final no pudo ser, indemnizamos a los trabajadores y nos quedamos sin dinero para pagar nuestras hipotecas".

Ahora, sin nada, la familia tendrá que separarse: "Mis hijos se van a quedar en casa de mis padres [en Galdakao], mi marido se va a ir a Basauri a casa de sus padres, y yo estaré unos días con mis hijos y otros con mi marido".

Visiblemente compungida, Lara ha explicado que su situación es desesperada: "Piensas en hacer una locura. Entendemos perfectamente lo del chico de Granada [un hombre que se suicidó antes de ser desahuciado], yo tomo 12 pastillas diarias y alguna noche, cuando las iba a tomar, me quedaba mirándolas a ver si me las tomaba todas, me quedaba dormida y ahí se acababa la historia".